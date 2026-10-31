Lan tỏa sâu rộng phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong Nhân dân

Phong trào thể dục, thể thao (TDTT) ngày càng phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng khắp, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Các đại biểu và người dân tỉnh Phú Thọ tham gia chạy hưởng ứng tại Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026, diễn ra sáng 10/10. Cùng với các địa phương trên cả nước, Phú Thọ tham gia lễ phát động trực tuyến từ điểm cầu chính tại Thủ đô Hà Nội kết nối với 33 tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu Phú Thọ, lễ phát động thu hút hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và vận động viên tham gia. Ngay sau nghi thức phát động, các đại biểu và lực lượng tham gia đã hưởng ứng bằng nhiều hoạt động như chạy bộ đồng hành, trình diễn yoga tập thể và biểu diễn võ nhạc Taekwondo.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo tỉnh Phú Thọ năm 2026, thu hút gần 300 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ, tranh tài ở 40 bộ huy chương. Các hoạt động góp phần khuyến khích người dân tích cực rèn luyện thể chất, đồng thời thúc đẩy phong trào thể thao phát triển.

Hưởng ứng Lễ phát động, xã Mường Thàng tổ chức Hội thi Dân vũ năm 2026.

Không khí hưởng ứng diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại xã Mường Thàng, địa phương tổ chức Hội thi Dân vũ thể thao năm 2026, thu hút gần 500 người tham gia, gồm các xóm, đội văn nghệ và đơn vị trường học trên địa bàn.

Theo đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mường Thàng, hội thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TU, thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở. Các tiết mục dân vũ kết hợp giữa nét đẹp văn hóa truyền thống và yếu tố hiện đại đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng, gắn rèn luyện sức khỏe với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Từ đầu năm đến nay, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được người dân các xã, phường tích cực hưởng ứng. Nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, pickleball thu hút đông đảo người tham gia. Các môn thể thao dân tộc như kéo co, vật dân tộc, cờ tướng, bơi chải, bắn nỏ, tung còn, đẩy gậy cũng được duy trì, phát triển, gắn với các lễ hội truyền thống.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn tỉnh đạt 42,7%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với năm 2025. Toàn tỉnh duy trì và phát triển 2.350 câu lạc bộ thể thao, tăng 44 câu lạc bộ; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 34,4%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với năm trước. Những kết quả này cho thấy, phong trào thể thao quần chúng ngày càng đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân.

Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn hướng tới mục tiêu hình thành thói quen vận động trong cộng đồng. Mỗi người dân được khuyến khích lựa chọn môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng và sở thích, duy trì tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Đánh giá về kết quả phong trào, đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Các hoạt động hưởng ứng được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Sự vào cuộc của chính quyền, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần, thể chất của Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, trường học duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ thể thao; đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia tập luyện. Cùng với việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng, các địa phương cần chú trọng duy trì phong trào thường xuyên, tránh tình trạng phát triển theo đợt, hình thức. Qua đó, từng bước đưa việc rèn luyện thân thể trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống hằng ngày, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Hương Lan