Cristiano Ronaldo chính thức trở thành Quả bóng Vàng vĩ đại nhất lịch sử

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Kể từ khi ban tổ chức Quả bóng vàng mở cuộc bình chọn chính thức để tìm ra “B.O.A.T.” để vinh danh chủ nhân Quả bóng Vàng vĩ đại nhất mọi thời đại, người hâm mộ khắp hành tinh đã sôi nổi bỏ phiếu cho chiến tích mang tính biểu tượng nhất. Và hôm nay, người chiến thắng chung cuộc đã được ấn định: Cristiano Ronaldo.
Cuộc bầu chọn trực tuyến này diễn ra dịp Ballon D'or kỷ niệm 70 năm thành lập để tôn vinh màn trình diễn đỉnh cao của từng cầu thủ trong chính mùa bóng mà họ chạm tay vào danh hiệu. Ví dụ như Ronaldo năm 2008 so tài với Messi năm 2012, Messi năm 2019 hay Benzema 2022... Giải thưởng được công bố dựa theo lá phiếu của NHM. Cơ chế bầu chọn cho phép NHM dồn hết phiếu vào một phiên bản cụ thể theo năm. Và Ronaldo đã hưởng lợi nhờ điều đó.
Phiên bản 2008 của anh vượt lên dẫn đầu gần như suốt hành trình bầu chọn với số phiếu gấp nhiều lần phần còn lại. Quả bóng Vàng 2008 của ngôi sao Bồ Đào Nha “hút phiếu” gấp hơn 5 lần Quả bóng Vàng 2012 của Messi.
Phải thừa nhận mùa giải 2007/08 là đỉnh cao chói lọi trong sự nghiệp CR7. Đó là một mùa giải lịch sử khi Ronaldo thống trị cả nước Anh lẫn trời Âu. Tại Premier League, anh bùng nổ với 31 bàn thắng, giúp MU đoạt chức vô địch quốc gia lần thứ 17 và ẵm luôn Chiếc giày vàng. Ronaldo bỏ xa Fernando Torres cùng Emmanuel Adebayor (24 bàn).
Quả bóng Vàng 2008 của Ronaldo được coi là số 1 lịch sử
Con số 31 bàn cũng san bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải kéo dài 38 trận của Alan Shearer năm 1996. Khi vươn ra đấu trường châu lục, Ronaldo trở thành Vua phá lưới Champions League với 8 bàn thắng, đưa đội bóng tiến vào chung kết toàn Anh với Chelsea. Và ở trận chung kết, chính anh bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho MU trước khi đội bóng đăng quang trên chấm luân lưu.
Ronaldo khép lại mùa bóng với 42 bàn thắng sau 49 lần ra sân, anh giành giải thưởng Quả bóng vàng 2008. Chiến tích này đưa anh trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha thứ ba chạm tay vào danh hiệu cao quý sau Eusebio và Luís Figo, đồng thời là ngôi sao Man United đầu tiên sau 40 năm chinh phục danh hiệu. Năm 2008 không chỉ định danh CR7 ở vị thế số một thế giới mà còn chính thức mở ra kỷ nguyên so kè vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá giữa anh và Lionel Messi.
Hơn nhau nhờ... CĐV
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng giải thưởng B.O.A.T chỉ mang tính... tham khảo. Vì lá phiếu được định đoạt bởi các CĐV theo cơ chế rất thoáng là không giới hạn lượt bình chọn mỗi người. Cổng bình chọn mở rộng tự do cho người hâm mộ toàn cầu theo phương thức có trả phí: mỗi lượt tương đương 1 euro (khoảng 29.000 đồng). Do đó, có thể khẳng định CĐV bên nào chịu chơi hơn, bên đó sẽ thắng.
https://tienphong.vn/cristiano-ronaldo-chinh-thuc-tro-thanh-qua-bong-vang-vi-dai-nhat-lich-su-post1889525.tpo
Theo Báo điện tử Tiền Phong
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