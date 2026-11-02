Quân khu 2 tìm kiếm, quy tập 429 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm

Sáng 2/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 (Ban Chỉ đạo Quân khu) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực còn ô nhiễm bom mìn, vật nổ, song công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 2 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ban Chỉ đạo Quân khu đã kiện toàn lực lượng chuyên trách, thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời tại tỉnh Lào Cai, bổ sung lực lượng cho tỉnh Tuyên Quang; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin và tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm.

Đến ngày 31/10/2026, toàn Quân khu huy động 43.618 ngày công, tìm kiếm, quy tập được 429 hài cốt liệt sĩ, trong đó 396 hài cốt tại Việt Nam và 33 hài cốt tại 6 tỉnh Bắc Lào; tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng 345 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, Quân khu huy động hơn 3.200 cán bộ, nhân viên thuộc 170 đội tham gia rà phá bom mìn, vật nổ, hoàn thành hơn 10.553 ha, đạt 89,9% kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai quyết liệt. Toàn Quân khu đã lấy 9.619 mẫu hài cốt đủ điều kiện giám định ADN, đạt 84,6% số mộ cần lấy mẫu; hoàn thành bàn giao mẫu trước kế hoạch 11 tháng.

Đồng thời, thu nhận mẫu sinh phẩm của 31.873 thân nhân liệt sĩ, đạt 96,16% số người đăng ký. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận 1.923 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, tập trung xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Bộ CHQS các tỉnh thuộc Quân khu 2.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: Trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận 66 thông tin về khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng 9 hài cốt, trong đó 3 hài cốt đã xác định danh tính; thu nhận 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ, đạt 85,19% số mộ triển khai lấy mẫu và 22.083 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Đồng chí khẳng định, thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, huy động các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2 của Chiến dịch và nhiệm vụ năm 2027.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tăng tốc, tạo đột phá trong thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2027.

Các đồng chí nhấn mạnh, cần chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, thu thập, xử lý thông tin; rút ngắn thời gian xác minh, kết hợp chặt chẽ giữa hồ sơ, tài liệu với thông tin nhân chứng lịch sử và kết quả khảo sát thực địa; thực hiện đúng quy trình, quy định, không để bỏ sót thông tin có giá trị.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm được khen thưởng tại hội nghị.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân thuộc Quân khu 2. Nhân dịp này, Chính ủy Quân khu 2 tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 25 cá nhân.

Lê Minh