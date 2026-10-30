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Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân, ngày 30/10, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” và tập huấn công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến 148 Công an xã, phường.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.
10 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 565 vụ tai nạn giao thông, trong đó, tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy chiếm trên 80% tổng số vụ và trên 83% số người tử vong.
Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, Công an tỉnh triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” và tập huấn công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Nội dung đào tạo tập trung vào 11 tình huống giao thông cơ bản, kỹ năng quan sát, chuyển hướng, nhường đường, vượt xe, phanh an toàn, nhận diện điểm mù và xử lý các tình huống nguy hiểm.
Cùng với đó, Công an tỉnh tiếp tục triển khai các tổ công tác đặc biệt, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tăng cường sử dụng các thiết bị nghiệp vụ, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.
Duy Thành - Trung Kiên
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