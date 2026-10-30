Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân, ngày 30/10, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” và tập huấn công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến 148 Công an xã, phường.

Triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toànQuang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

10 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 565 vụ tai nạn giao thông, trong đó, tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy chiếm trên 80% tổng số vụ và trên 83% số người tử vong.

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, Công an tỉnh triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” và tập huấn công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Nội dung đào tạo tập trung vào 11 tình huống giao thông cơ bản, kỹ năng quan sát, chuyển hướng, nhường đường, vượt xe, phanh an toàn, nhận diện điểm mù và xử lý các tình huống nguy hiểm.

Cùng với đó, Công an tỉnh tiếp tục triển khai các tổ công tác đặc biệt, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tăng cường sử dụng các thiết bị nghiệp vụ, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Duy Thành - Trung Kiên


Duy Thành - Trung Kiên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Kỹ năng lái xe Tai nạn giao thông Báo cáo viên cơ sở Đào tạo Chiến dịch An toàn giao thông Tuyên truyền Camera giám sát xe gắn máy Xử lý nghiêm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đừng để va chạm nhỏ thành vụ án hình sự

Đừng để va chạm nhỏ thành vụ án hình sự
2026-10-30 14:57:00

Công an phường Thới An (TPHCM) vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba thanh niên (Nguyễn Hoàng Hải, Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt) về hành vi gây...

Sức trẻ Sơn Đông trước mùa tuyển quân

Sức trẻ Sơn Đông trước mùa tuyển quân
2026-10-28 13:15:00

baophutho.vn Tại xã Sơn Đông, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 ghi nhận những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Tinh...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long