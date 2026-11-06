Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Cổ phần Vina - CPK

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Vina - CPK (Khu công nghiệp Bá Thiện II) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Quang cảnh khai mạc cuộc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2026 tại Công ty Cổ phần Vina - CPK.

Cuộc thực tập diễn ra với 3 giai đoạn: Triển khai của lực lượng tại chỗ; công an cơ sở, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chuyển thương; lực lượng, phương tiện tổng tấn công dập tắt đám cháy.

Tình huống giả định: Vào hồi 9h30 ngày 6/11/2026, tại Công ty Cổ phần Vina - CPK bất ngờ xảy ra cháy. Đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 1 tòa nhà văn phòng, diện tích đám cháy khoảng 100m2. Đám cháy khiến 100 công nhân làm việc bị ảnh hưởng, phải di chuyển thoát nạn ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn 14 công nhân mắc kẹt bên trong. Tại khu vực tầng mái có một số công nhân đang bảo trì hệ thống điện mặt trời, do bị sét đánh khiến hệ thống kỹ thuật phát nổ, các công nhân bị chấn thương, không thể tự thoát nạn, buộc phải kêu gọi, chờ ứng cứu.

Lực lượng chữa cháy cơ sở tham gia thực tập dập đám cháy.

Sau khi Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy, nhận định đám cháy có nguy cơ cháy lớn phức tạp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện từ các đội trực thuộc; đồng thời báo cáo đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị chức năng tham gia phối hợp xử lý.

Nhận được lệnh huy động, các lực lượng: Công an xã, dân phòng, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã kịp thời có mặt, phối hợp với lực lượng bảo vệ của cơ sở triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực xảy ra cháy; hướng dẫn, hỗ trợ các lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tham gia thực tập đưa người bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhận định tình hình đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã huy động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe cứu thương cùng 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Với tinh thần trách nhiệm, lực lượng cứu nạn đã đưa được các nạn nhân trong khu vực nguy hiểm ra ngoài và bộ phận y tế tiếp nhận, tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời sử dụng cáng cứu thương để đưa nạn nhân ra khu vực an toàn.

Cảnh sát PCCC&CNCH thực tập sử dụng xe thang chuyên dụng đưa người bị mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng thực tập việc di chuyển tài sản và đưa người bị thương ra nơi an toàn.

Sau khi các nạn nhân cuối cùng được cứu ra nơi an toàn, các lực lượng chữa cháy chi viện được huy động đã có mặt, chỉ huy chữa cháy lệnh triển khai tổng lực các mũi chữa cháy phun nước với cường độ và lưu lượng lớn bao vây khống chế đám cháy từ nhiều hướng.

Thực tập tổng lực khống chế đám cháy từ nhiều hướng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu đánh giá, rút kinh nghiệm cuộc thực tập.

Kết thúc buổi thực tập, Ban Chỉ huy thực tập phương án đánh giá buổi thực tập phương án đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các đơn vị đã chủ động khảo sát, xây dựng phương án, lựa chọn được tình huống sát thực tế; xây dựng kịch bản chi tiết và triển khai luyện tập nghiêm túc.

Ngọc Lam