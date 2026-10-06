Bình Xuyên vững nền tảng từ cơ sở

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), lực lượng Công an và các tổ chức chính trị - xã hội, xã Bình Xuyên đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Qua đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện Hội LHPN, Chi hội Phụ nữ Công an xã Bình Xuyên trao kinh phí "Mẹ đỡ đầu" cho cháu Nguyễn Minh Phương, thôn Phục Khải trong 5 năm với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Là địa bàn tiếp giáp Khu công nghiệp Thăng Long và Khu công nghiệp Bình Xuyên 2, xã Bình Xuyên chịu nhiều áp lực về an ninh trật tự (ANTT) trước sự gia tăng cơ học của lực lượng lao động ngoại tỉnh đến làm việc, lưu trú. Từ thực tế này, Đảng ủy, chính quyền địa phương xác định công tác vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm phát huy sức mạnh của Nhân dân trong giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai linh hoạt thông qua sinh hoạt các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ và lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng qua 17 nhóm Zalo cộng đồng. Nhờ đó, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã thực sự “bám rễ” vào đời sống, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Xuyên chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. MTTQ xã phối hợp chặt chẽ với công an, các đoàn thể nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia giữ gìn ANTT. Nhờ nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, chúng tôi đã tổ chức các cuộc đối thoại, giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng ngay từ cơ sở. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của phong trào, hiệu quả bảo đảm ANTT được nâng lên, không để hình thành điểm nóng phức tạp”.

Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã mang lại những con số minh chứng cho thành quả của sức mạnh đoàn kết trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Bình Xuyên. Đến nay, 100% ban công tác mặt trận các thôn dân cư đã ký cam kết thực hiện phong trào; 17/17 thôn đăng ký xây dựng thôn dân cư an toàn; trên 99% hộ gia đình ký cam kết chấp hành pháp luật. Qua công tác vận động, quần chúng đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, giúp lực lượng công an xử lý 3 vụ việc, hòa giải thành công 7/10 vụ mâu thuẫn nội bộ. Công an xã Bình Xuyên đã siết chặt quản lý cư trú tại các khu trọ, liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy tại thôn Phục Khải và thôn Tam Lộng, qua đó ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập, phát sinh trong công nhân.

Trung tá Trần Minh - Trưởng Công an xã Bình Xuyên cho biết: “Sự phối hợp đồng bộ giữa MTTQ và lực lượng công an xã đã góp phần kéo giảm 20,6% số vụ vi phạm pháp luật. Nhiều nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp đã giúp chúng tôi kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trở thành yếu tố then chốt giữ vững an ninh chính trị, phục vụ sự phát triển của địa phương”.

Thực tiễn sinh động tại Bình Xuyên cho thấy, thế trận an ninh nhân dân chỉ thực sự vững mạnh khi được xây đắp từ niềm tin của quần chúng. Sự hiện diện thường trực, trách nhiệm của lực lượng công an chính quy cùng những hoạt động an sinh xã hội thiết thực từ MTTQ đã giúp mỗi người dân nâng cao ý thức tự quản, trở thành những “chiến sĩ an ninh” thầm lặng. Phấn khởi trước sự bình yên của quê hương, bà Chu Thị Xuân (thôn Hiệp Thuận, xã Bình Xuyên) cho biết: “Thông qua các buổi tuyên truyền của MTTQ và Công an xã, chúng tôi hiểu rõ hơn các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cũng như trách nhiệm của mỗi người dân trong giữ gìn ANTT tại khu dân cư. Từ khi lực lượng công an chính quy bám sát địa bàn, thường xuyên tuần tra kiểm soát, các khu nhà trọ được quản lý chặt chẽ hơn, người dân yên tâm lao động sản xuất. Khi phát hiện biểu hiện bất thường, bà con chủ động thông báo cho lực lượng chức năng để cùng giữ gìn sự bình yên chung”.

Từ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng, Bình Xuyên đã tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc phát huy dân chủ ở cơ sở, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước đã hình thành “lá chắn” vững chắc từ mỗi nếp nhà, tạo nền tảng kiên cố để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Xuyên tiếp tục vững bước trên chặng đường kiến thiết quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Thắng