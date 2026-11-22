Mường Hoa tuyên truyền pháp luật trong trường học

Xác định tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học là giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, Công an xã Mường Hoa đã phối hợp với các nhà trường triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.

Ngày 21/9/2026, Công an xã Mường Hoa phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại Trường Tiểu học Mường Hoa và Trường THCS Mường Hoa. Tham gia chương trình có đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh hai nhà trường.

Tại đây, học sinh được tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ma túy núp bóng đồ ăn, thức uống; phòng, chống bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Các em cũng được hướng dẫn cách ứng xử khi bị bắt nạt, dụ dỗ, lôi kéo tham gia hành vi trái pháp luật; chủ động thông báo với gia đình, thầy cô hoặc lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cán bộ phòng CSGT, Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Mường Hoa.

Về an toàn giao thông, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, chấp hành quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện; cảnh báo nguy cơ từ hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang. Hình thức tuyên truyền thông qua hỏi đáp, xử lý tình huống giúp các em tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, dễ nhớ.

Nhân dịp này, đại diện nhà trường, phụ huynh và học sinh đã ký cam kết chấp hành các quy định về an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, phụ huynh cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; học sinh cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội.

Công an xã còn chủ động nắm tình hình, phối hợp tuyên truyền về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện quanh khu vực trường học, kịp thời phòng ngừa nguy cơ phát sinh vi phạm.

Đồng chí Vũ Hồng Quân - Hiệu trưởng Trường THCS Mường Hoa chia sẻ: “Sự phối hợp của lực lượng Công an giúp nhà trường nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục học sinh, nhất là trong phòng ngừa bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và vi phạm giao thông. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an xã và gia đình để kịp thời nắm bắt, nhắc nhở, giáo dục các em”.

Lãnh đạo Công an xã Mường Hoa và Trường THCS Mường Hoa ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong trường học.

Một trong những nội dung được Công an xã chú trọng là kiểm tra phương tiện học sinh sử dụng đến trường. Ngay từ đầu năm học, lực lượng Công an phối hợp với Ban Giám hiệu hai nhà trường kiểm tra xe máy điện, xe đạp điện, tập trung phát hiện phương tiện tự ý thay đổi kết cấu, lắp thêm pin, điều chỉnh bộ điều khiển tốc độ. Với những trường hợp vi phạm, cán bộ Công an trực tiếp giải thích nguy cơ mất an toàn, đồng thời phối hợp với phụ huynh yêu cầu cam kết không giao phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật hoặc không phù hợp với độ tuổi cho con em sử dụng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Vận - Trưởng Công an xã Mường Hoa, công tác tuyên truyền pháp luật cho học sinh cần được thực hiện thường xuyên, nội dung phù hợp lứa tuổi. Công an xã tiếp tục đồng hành cùng nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh; chủ động phát hiện, ngăn chặn những nguy cơ mất an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong học sinh. Sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình chính là nền tảng để phòng ngừa vi phạm từ sớm, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Đinh Thắng