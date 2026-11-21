Thổ Tang nâng cao năng lực phòng thủ từ cơ sở

Trước yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thổ Tang năm 2026 là dịp đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền; khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử lý các tình huống của lực lượng vũ trang cùng các ban, ngành, đoàn thể, qua đí nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó cấp xã giữ vai trò quan trọng, bởi đây là cấp trực tiếp nắm tình hình địa bàn, gần dân, sát dân và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Vì vậy, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền và sự phối hợp giữa các lực lượng có ý nghĩa quyết định trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện nguy cơ, xây dựng phương án và tổ chức lực lượng xử lý phù hợp với từng tình huống. Trong đó, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã không chỉ là hoạt động mang tính nghiệp vụ quân sự, mà còn là dịp để kiểm nghiệm khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của cả hệ thống chính trị.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, xã Thổ Tang xác định cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc biệt quan trọng. Ngay sau khi tiếp nhận Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt, ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, thành lập Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Trên cơ sở đó, UBND xã xây dựng kế hoạch điều hành, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác chuẩn bị. Ban Chỉ huy Quân sự xã giữ vai trò trung tâm, phối hợp chặt chẽ với Công an xã và các lực lượng liên quan tham mưu xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và luyện tập các nội dung theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Đồng chí Đàm Hữu Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thổ Tang nhấn mạnh, cuộc diễn tập là dịp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Theo đó, công tác chuẩn bị phải được triển khai song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị là xã chú trọng bảo đảm sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an với các ban, ngành, đoàn thể. Mỗi cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể, chủ động rà soát nội dung công việc, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó, không chỉ phục vụ yêu cầu của cuộc diễn tập mà còn góp phần nâng cao khả năng phối hợp, xử lý công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Các lực lượng tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thổ Tang năm 2026, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đề ra.

Thông qua diễn tập, từng thành viên trong cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang được rèn luyện khả năng xử lý công việc, nâng cao kỹ năng tham mưu, chỉ huy, điều hành và sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để địa phương đánh giá khả năng vận hành cơ chế trong những trạng thái quốc phòng, an ninh; rà soát hệ thống văn kiện, phương án, kế hoạch, hịp thời nhận diện những nội dung còn bất cập để bổ sung, hoàn thiện.

Đặc biệt, việc tổ chức diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các lực lượng về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Qua đó, củng cố tinh thần chủ động, không chủ quan, lơ là trước những tình huống có thể phát sinh; phát huy vai trò của từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu nhiệm vụ đối với chính quyền cấp xã ngày càng cao. Không chỉ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cấp xã còn phải chủ động nắm chắc địa bàn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phối hợp xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở. Với Thổ Tang, việc tổ chức diễn tập lần này có ý nghĩa thiết thực trong củng cố năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, lãnh đạo xã Thổ Tang yêu cầu Ban Tổ chức, khung diễn tập và các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm; vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương; thực hiện đúng trình tự, nguyên tắc vận hành cơ chế, bảo đảm nội dung sát tình hình thực tế, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định bảo mật và an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân là những yếu tố quan trọng để Thổ Tang triển khai nhiệm vụ diễn tập một cách đồng bộ, nghiêm túc.

Với tinh thần đó, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thổ Tang năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Thủy