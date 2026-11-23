Sập bẫy lừa đảo với chiêu trò mua hàng online giá rẻ

Dùng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... đăng bài viết, hình ảnh bán các mặt hàng thanh lý giá rẻ để thu hút người dân quan tâm. Sau đó, các đối tượng lợi dụng tâm lý chủ quan của người dân khi mua sắm online để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo qua kênh bán hàng online

Ngày 22/11, Thiếu tá Nguyễn Trung Thông - Trưởng Công an xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Danh M., Bùi Xuân Tr. và Trần Văn S. (cùng trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ). Các đối tượng này bị khởi tố về hành vi lừa bán flycam, bể cá cảnh qua mạng xã hội.

Theo đó, vào tháng 8/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Gia Hanh phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán hàng hóa trên mạng xã hội liên quan đến bị hại trên địa bàn nên đã tiến hành xác minh, điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định: Nguyễn Danh M., Bùi Xuân Tr. và Trần Văn S., đã tạo lập tài khoản trên mạng xã hội TikTok, sử dụng hình ảnh Flycam, bể cá cảnh thu thập trên Internet, rồi rao bán với mức giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút sự quan tâm của những người có nhu cầu.

Khi có người liên hệ hỏi mua, các đối tượng đã tư vấn, giới thiệu sản phẩm, tạo lòng tin rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng của cá nhân. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sử dụng ứng dụng Viettel Post để tạo đơn hàng gửi đến địa chỉ người mua, nhằm tạo dựng giao dịch mua bán như thật. Tiếp đó, chúng đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu người mua tiếp tục chuyển thêm tiền. Khi người mua phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, không giao hàng và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 3 đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục bị hại trên phạm vi cả nước với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Từ kết quả điều tra, xác minh ban đầu của Công an xã Gia Hanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, xác định thêm các bị hại và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an TP Quảng Ninh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng An ninh mạng đã tiếp nhận 13 vụ việc với tổng thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều vụ lừa đảo bắt nguồn từ việc người dân chủ quan, công khai số điện thoại, địa chỉ nhận hàng hoặc thông tin cá nhân khi mua sắm, bình luận trên các phiên livestream tại những nền tảng mạng xã hội.

Điển hình, để phục vụ hoạt động kinh doanh của gia đình, một nam thanh niên đặt mua loa thông báo chuyển khoản trong phiên livestream trên TikTok. Sau khi đặt hàng, người này nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. Tin tưởng và làm theo những hướng dẫn qua điện thoại, nam thanh niên sau đó phát hiện toàn bộ số tiền trong ví điện tử đã bị chiếm đoạt. Nạn nhân cho hay, do chủ quan nên không nghĩ bản thân lại trở thành nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo từng được cơ quan Công an cảnh báo.

Tuân thủ nghiêm trong việc bảo vệ thông tin cá nhân

Thiếu tá Nguyễn Trung Thông - Trưởng Công an xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hiện nay, hình thức mua, bán, đặt hàng trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt thường nhật của người dân. Ngoài những tiện ích thì tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội thông qua hoạt động mua bán, đặt hàng trực tuyến diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng lợi dụng tâm lý chủ quan của người dân khi mua sắm online để thực hiện hành vi lừa đảo, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Theo Thiếu tá Nguyễn Trung Thông, các thủ đoạn lừa đảo liên tục thay đổi, bám sát những hoạt động phổ biến trong đời sống như thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký và kê khai thuế.

Dù hình thức khác nhau, điểm chung của các thủ đoạn này là khai thác sự thiếu hiểu biết, tâm lý chủ quan của người dân trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, không còn hoạt động đơn lẻ mà đã hình thành các đường dây có tổ chức, xuyên biên giới. Đáng lo ngại, sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian và ví tiền ảo chỉ trong vài chục giây, gây khó khăn cho công tác truy vết, thu hồi tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản. Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội cho người khác; không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hay cài đặt ứng dụng từ những nguồn không chính thức.

Người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản và mã xác thực. Việc chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân là biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

https://daidoanket.vn/sap-bay-lua-dao-voi-chieu-tro-mua-hang-online-gia-re.html

Theo daidoanket.vn