Phường Nông Trang quảng bá di sản, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại Công viên Văn Lang, phường Việt Trì, Hội trại Văn hóa phường Nông Trang với chủ đề “Mở trang sách - Tìm về cội nguồn” là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển năm 2026”. Nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và giới thiệu di tích bằng công nghệ số được tổ chức, tạo nên không khí sôi nổi, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Không gian Hội trại Văn hóa phường Nông Trang với chủ đề “Mở trang sách – Tìm về cội nguồn”.

Không gian Hội trại phường Nông Trang được thiết kế với sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và cách thể hiện gần gũi, sinh động. Mang thông điệp mỗi trang sách là một câu chuyện quê hương, các hình ảnh về làng quê, giá trị văn hóa, lịch sử cùng những sản phẩm đặc trưng của địa phương được giới thiệu, tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Nông Trang, khơi dậy tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi với các tiết mục biểu diễn mang đậm sắc màu truyền thống. Đáng chú ý, màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của 300 hội viên đã tạo không khí vui tươi, náo nhiệt, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Các trò chơi dân gian không chỉ mang đến không gian vui chơi, giải trí mà còn góp phần tái hiện những nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ.

Tại khu vực trải nghiệm nghề truyền thống, hoạt động mây tre đan cũng thu hút nhiều người tham gia. Người dân và du khách được tìm hiểu về nguyên liệu, các công đoạn đan lát và trực tiếp trải nghiệm những thao tác thủ công. Qua đó, sự khéo léo, tỉ mỉ của nghề truyền thống được giới thiệu một cách sinh động, giúp khách tham quan hiểu hơn về giá trị của những sản phẩm thủ công gắn bó với đời sống người dân.

Màn đồng diễn dân vũ sôi nổi với sự tham gia của 300 hội viên, tạo không khí vui tươi, náo nhiệt tại Hội trại Văn hóa phường Nông Trang.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tám - Phó Chủ tịch UBND phường Nông Trang cho biết: “Thông qua các hoạt động tại hội trại, chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần hướng về cội nguồn, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Đây cũng là dịp tạo không gian để người dân cùng giao lưu, trải nghiệm, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương”.

Một điểm nhấn đáng chú ý của hội trại là việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá di sản thông qua gắn mã QR giới thiệu các di tích lịch sử trên địa bàn, gồm chùa Thượng Lâm và đền Thượng. Chỉ với điện thoại thông minh, du khách có thể quét mã để tìm hiểu thông tin về lịch sử, kiến trúc và những giá trị văn hóa của các di tích. Cách làm này góp phần đổi mới phương thức giới thiệu di sản, giúp việc tiếp cận thông tin trở nên thuận tiện, sinh động, đồng thời đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Thông qua các hoạt động phong phú, Hội trại Văn hóa phường Nông Trang góp phần tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, tăng cường sự gắn kết cộng đồng; đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh đất, người Nông Trang đến đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Bích Liên - Đặng Khánh