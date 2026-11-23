Khơi dậy niềm tự hào, phát huy sức mạnh văn hóa vùng Đất Tổ

Lần đầu tiên tổ chức trên cả nước, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là dịp tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào cội nguồn và củng cố khối đại đoàn kết (ĐĐK). Trên quê hương Đất Tổ, các hoạt động hưởng ứng được triển khai từ tỉnh đến cơ sở, kết nối bảo tồn di sản với sinh hoạt cộng đồng và quảng bá bản sắc.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa hướng tới cộng đồng

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần bảo tồn bản sắc, nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Phú Thọ tổ chức các hoạt động từ ngày 18 - 24/11, gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa (DSVH) Việt Nam, Tuần Văn hóa - ĐĐK dân tộc. Điểm nhấn là chương trình âm nhạc đường phố “Thanh âm cuộc sống - Kết nối cộng đồng” tại Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình với các chương trình nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước được giới thiệu tại quảng trường, phố đi bộ, không gian công cộng. Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” và không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu diễn ra tại Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) và Quảng trường Hòa Bình (phường Hòa Bình). Bảo tàng Hùng Vương tổ chức Không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Phú Thọ, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh và trải nghiệm văn hóa truyền thống; Thư viện tỉnh giới thiệu sách. Tại Đền Hùng, hoạt động giáo dục di sản, trải nghiệm văn hóa cội nguồn tập trung từ ngày 22 - 24/11. Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Văn hóa công nhân diễn ra tối 22/11 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh.

Ở các địa phương, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng diễn ra sôi nổi. Tại xã Mường Bi triển khai chuỗi hoạt động với chủ đề “Mường Bi - Điểm hẹn văn hóa”. Theo đồng chí Bùi Minh Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã, chương trình diễn ra tại Nhà văn hóa xóm Mường Ải, gắn kết với Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc và Ngày DSVH Việt Nam. Hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương đưa văn hóa thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển bền vững; tôn vinh DSVH dân tộc Mường vùng đất cổ và bồi đắp chuẩn mực con người Mường Bi. Điểm nhấn là cuộc thi “Sưu tầm nét văn hóa Mường cổ”; các giải thể thao truyền thống, trò chơi dân gian; thi trưng bày ẩm thực 18 xóm và thi trình diễn DSVH Mường...

Tại xã Long Cốc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026. Hương Cần kết hợp giải thể thao ĐĐK với không gian văn hóa các dân tộc, trưng bày sản phẩm và giao lưu văn nghệ. Vân Bán tổ chức hội diễn, giới thiệu sản phẩm địa phương. Võ Miếu giao lưu văn hóa, văn nghệ các dân tộc. Cẩm Khê và phường Việt Trì tổ chức văn nghệ quần chúng. Ngoài ra có nhiều hoạt động gắn bảo tồn di sản với du lịch cộng đồng, như: Xã Hy Cương ra mắt trang thông tin số hóa di tích, Câu lạc bộ hát Xoan và thí điểm Làng văn hóa du lịch cộng đồng “Nguồn cội Đất Tổ”. Xã Tân Lạc giới thiệu nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường, kết hợp truyền dạy di sản. Xã Đại Đồng tổ chức bóng chuyền, kéo co, đánh mảng, bắn nỏ, trình diễn trang phục Mường. Xã Thung Nai tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch với chủ đề “Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường, kết nối cộng đồng, phát triển du lịch”. Xã Trung Sơn có chương trình “Sắc màu văn hóa phiên chợ tình vùng cao”. Xã Tam Dương tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng “Mạch nguồn văn hóa, Rạng rỡ ĐĐK”...

Theo kế hoạch, mỗi xã, phường tổ chức ít nhất hai hoạt động, gồm một hoạt động văn hóa, văn nghệ và một hoạt động thể thao cộng đồng; đồng thời giới thiệu ít nhất một sản phẩm, hoạt động hoặc không gian văn hóa tiêu biểu. Cơ quan, đơn vị, trường học cũng tổ chức hoạt động phù hợp, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Phát huy bản sắc, tạo nguồn lực phát triển

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây không chỉ là sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Với Phú Thọ - vùng Đất Tổ, sự kiện khơi dậy niềm tự hào truyền thống, củng cố khối ĐĐK, phát huy văn hóa thành nguồn lực nội sinh. Chuỗi hoạt động có các điểm nhấn: Khẳng định vị thế vùng Đất Tổ; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể sáng tạo và thụ hưởng; gắn bảo tồn bản sắc với phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là du lịch. Thay vì tổ chức những sự kiện lớn, mang tính hình thức, tỉnh hướng tới đưa văn hóa đến gần hơn để mỗi người dân được tham gia, sáng tạo, trải nghiệm và thụ hưởng giá trị văn hóa ngay tại nơi mình sinh sống.

Định hướng này có ý nghĩa trong không gian phát triển mới sau hợp nhất 3 tỉnh, hội tụ giá trị văn hóa vùng cội nguồn, trung du, đồng bằng và miền núi. Trên cơ sở các nghị quyết, chương trình hành động về phát triển văn hóa, con người Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh xác định lấy con người làm trung tâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tỉnh chú trọng bảo tồn, phục dựng và truyền dạy các DSVH đặc sắc như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ, tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, văn hóa Hòa Bình và không gian văn hóa Mo Mường gắn với du lịch tại Làng cổ Mường Ải. Đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua số hóa di tích, hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, phát triển bảo tàng, thư viện số và kết nối các điểm du lịch trọng điểm với làng nghề, bản du lịch cộng đồng. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, tỉnh ưu tiên đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao và bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực văn hóa...

Từ chương trình nghệ thuật đường phố, không gian trưng bày, trải nghiệm di sản đến các hoạt động ở khu dân cư, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Phú Thọ góp phần khơi dậy tình yêu quê hương cùng ý thức gìn giữ bản sắc. Khi người dân vừa gìn giữ, trao truyền, vừa thụ hưởng, giá trị văn hóa Đất Tổ tiếp tục lan tỏa, trở thành nền tảng phát triển bền vững.

Hương Lan