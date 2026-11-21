Ngày hội Văn hóa - Du lịch xã Thung Nai: Tôn vinh bản sắc Mường, quảng bá tiềm năng du lịch

Ngày 21/11, tại thôn Mỗ, xã Thung Nai tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Đây là dịp để địa phương giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Toàn - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thung Nai.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tại ngày hội.

Với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường, kết nối cộng đồng, phát triển du lịch”, Ngày hội Văn hóa - Du lịch xã Thung Nai năm 2026 diễn ra từ ngày 21-23/11, với nhiều hoạt động phong phú như: Trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng; giới thiệu ẩm thực truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc địa phương.

Ngày hội có sự tham gia của 130 tay chiêng, nghệ nhân Mo Mường, các câu lạc bộ, đội văn nghệ, hợp tác xã du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chủ thể sản phẩm OCOP. Ban tổ chức huy động trên 300 người tham gia phục vụ, dự kiến thu hút hơn 3.000 lượt đại biểu và du khách.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thung Nai nhấn mạnh: Ngày hội là dịp tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, khu dân cư; giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mường. Thông qua các hoạt động, hình ảnh Thung Nai thân thiện, giàu bản sắc và mến khách tiếp tục được quảng bá rộng rãi. Trong đó, mỗi người dân vừa là chủ thể gìn giữ văn hóa truyền thống, vừa góp phần xây dựng hình ảnh và sức hấp dẫn của quê hương.

Người dân giới thiệu các món ẩm thực truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc tại ngày hội.

Thung Nai có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng. Toàn bộ diện tích tự nhiên của xã nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình. Trên địa bàn có các điểm đến nổi bật như Đền Bà Chúa Thác Bờ, các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Trong đó, thôn Mỗ được công nhận là Điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh, có sản phẩm du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Trong 10 tháng năm 2026, các điểm du lịch, homestay và dịch vụ trên địa bàn đón gần 380.000 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 93 tỷ đồng.

Cùng với du lịch, địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, với hơn 1.600ha đất gieo trồng hằng năm, khoảng 250ha cam, sản lượng gần 5.000 tấn/năm; 336 lồng cá của 59 hộ dân và 3 hợp tác xã, sản lượng nuôi trồng thủy sản khoảng 360 tấn/năm. Đây là những lợi thế để Thung Nai phát triển sản phẩm đặc trưng, gắn sản xuất nông nghiệp với dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, xã Thung Nai đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng các điểm du lịch cộng đồng. Trong đó, chú trọng đầu tư tại thôn Mỗ, thôn Tiện, tạo điều kiện thuận lợi để nơi đây phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2026 là hoạt động trọng tâm của xã Thung Nai hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam. Trước đó, 13/13 thôn trên địa bàn đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Thông qua các hoạt động, địa phương tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá, kết nối và phát triển du lịch cộng đồng.

Hồng Duyên