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Phú Thọ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 11, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm di sản được tổ chức, nổi bật như: Biểu diễn nghệ thuật đường phố tại các phường Việt Trì, Hòa Bình, Vĩnh Phúc; hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển”; Giải Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương; các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản, trải nghiệm văn hóa và phát triển văn hóa đọc.
baophutho.vn Giữa nhịp sống đang đổi thay, những thanh âm cồng chiêng, câu hát Mường và lễ hội đánh cá suối vẫn được người dân xã Toàn Thắng nâng niu, trao...
baophutho.vn Ngày 19/11, xã Long Cốc tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026....
baophutho.vn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội đã tạo chuyển biến tích...
baophutho.vn Tối 18/11, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa...
baophutho.vn Sáng 18/11 (tức 10/10 âm lịch), phường Thanh Miếu tổ chức Lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu hoàng hậu Hồng Đăng Ngàn - người được đức vua Kinh Dương...
baophutho.vn Ngày 18/11, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Chi bộ và các tổ chức đoàn thể thôn 12, xã Văn Lang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc...
baophutho.vn Bằng những việc làm thiết thực, phường Phong Châu chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong các phong...