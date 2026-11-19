Chương trình tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11” tại Phú Thọ

Phú Thọ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 11, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm di sản được tổ chức, nổi bật như: Biểu diễn nghệ thuật đường phố tại các phường Việt Trì, Hòa Bình, Vĩnh Phúc; hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển”; Giải Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương; các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản, trải nghiệm văn hóa và phát triển văn hóa đọc.