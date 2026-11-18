Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng thôn 12 ngày càng giàu đẹp, văn minh

Ngày 18/11, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Chi bộ và các tổ chức đoàn thể thôn 12, xã Văn Lang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Dự và chung vui có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Văn Lang.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn 12.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn 12 cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 khu dân cư (gồm khu 6, 7, 8, xã Bằng Giã cũ), thôn 12 hiện có 375 hộ dân với 1.365 nhân khẩu; chi bộ thôn có 45 đảng viên. Phát huy truyền thống đoàn kết, Nhân dân thôn 12 tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được hoàn thiện; nhà văn hóa khang trang, hệ thống giao thông nông thôn và đường nội đồng được bê tông hóa, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ thôn 12 tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Cùng với việc duy trì ổn định trên 140ha gieo trồng cây hàng năm, phát triển chăn nuôi và trồng rừng, thôn 12 đã tận dụng hiệu quả lợi thế về giao thông và hạ tầng thương mại để đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thôn hiện có 3 công ty, 14 doanh nghiệp và 87 hộ kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương và vùng lân cận.

Đời sống Nhân dân không ngừng nâng cao. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng (đạt 103,1% kế hoạch); trong thôn còn 13 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo; thôn có 98,4% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Văn Lang tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn 12, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những kết quả toàn diện mà khu dân cư đạt được trong năm qua, nhất là tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau phát triển kinh tế.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Văn Lang và Ban Công tác Mặt trận thôn 12 tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế theo phương châm “không để ai bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo xã Văn Lang trao kinh phí 50 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình bà Phạm Thị Tạc.

Đồng chí cũng lưu ý địa phương cần tích cực lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng hộ gia đình, nâng cao kỹ năng số giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ công trực tuyến; lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia với xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, làm tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường bình yên để phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo UBND xã Văn Lang trao danh hiệu “Thôn văn hóa” cho cán bộ, Nhân dân thôn 12.

Nhân dịp này, thôn 12 biểu dương, khen thưởng các gia đình có học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng ngày hội.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn 12; trao quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam cho khu dân cư. Lãnh đạo xã Văn Lang trao danh hiệu “Thôn văn hóa” cho cán bộ, Nhân dân thôn 12; trao kinh phí hỗ trợ một gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chi hội Khuyến học thôn 12 biểu dương, khen thưởng các gia đình có học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Đinh Vũ