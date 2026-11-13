Xã Tu Vũ lan tỏa giá trị văn hóa

Hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, xã Tu Vũ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, địa phương chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Hoạt động thi đấu bóng chuyền tại xã Tu Vũ, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” được xã Tu Vũ gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực phát triển, xã tập trung tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, giá trị của “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Trong đó, chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng con người phát triển toàn diện, có ý thức chấp hành pháp luật và ứng xử văn minh trong cộng đồng.

Ngoài hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội do xã thiết lập, quản lý; kết hợp tuyên truyền trực quan thông qua pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu. Nội dung xây dựng đời sống văn hóa còn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, hội nghị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với công tác tuyên truyền, xã khuyến khích cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trưng bày và giới thiệu sách, tìm hiểu di sản, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tiết mục văn nghệ của thiếu nhi xã Tu Vũ tại Hội trại hè năm 2026, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương.

Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp được gìn giữ và phát huy; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, việc hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” được gắn với nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động không chỉ tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp trong cộng đồng dân cư.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng được xã yêu cầu tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; lồng ghép nội dung xây dựng văn hóa ứng xử, đạo đức, lối sống trong nhà trường. Các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, giao lưu văn nghệ, giới thiệu sách, triển lãm và ngoại khóa được khuyến khích tổ chức phù hợp với từng cấp học. Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hòa - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tu Vũ cho biết: Để các hoạt động đạt hiệu quả, xã xác định cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã triển khai kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, các thôn.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã chủ trì công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hỗ trợ các câu lạc bộ, đơn vị liên quan triển khai hoạt động tại cơ sở.

Công an xã phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trong quá trình tổ chức các hoạt động.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, thôn văn hóa.

Các thôn căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch hưởng ứng, phát huy hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa, khu thể thao và các câu lạc bộ tại địa phương.

Đặc biệt, xã khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Nhân dân; lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án, phong trào thi đua để nâng cao hiệu quả tổ chức. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, từng bước số hóa tư liệu, hình ảnh và tài liệu văn hóa địa phương cũng được chú trọng.

Với phương châm tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Tu Vũ góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, củng cố tinh thần đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình, thôn xóm; tạo nền tảng tinh thần vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

Hạnh Thúy