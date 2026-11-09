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Chương trình “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026”

Theo UBND xã Trung Sơn, chương trình “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026” sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 14/11, tại thôn Đâng - Điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026”Chương trình có chủ đề "Trải nghiệm văn hóa - Kết nối yêu thương", với nhiều hoạt động hấp dẫn và đậm đà bản sắc.

Dự kiến, chương trình sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn. Trong đó, tập trung giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng cao và sản phẩm OCOP tiêu biểu của các xã Sơn Lương, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Trung Sơn; tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như: Cầu kiều, tung còn, kéo co...

Đặc biệt, chương trình sẽ tái hiện cảnh chợ phiên vùng cao, chợ tình mùa yêu (Tục bắt vợ của người dân tộc), sân khấu hóa các trò chơi dân gian và các hoạt động hấp dẫn khác như: Bắn pháo hoa nghệ thuật, đốt lửa trại, múa vòng xòe đoàn kết...

Nhân dân và du khách thập phương khi đến với chương trình còn được khám phá không gian văn hóa ẩm thực truyền thống như thắng cố và các món ăn dân tộc; thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc của người dân bản địa, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Nhà hát Lạc Hồng; biểu diễn nghệ thuật quần chúng tái hiện “Sắc màu dân tộc xã Trung Sơn”.

Chương trình “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026”Xã Trung Sơn tổ chức giải bóng đá chào mừng chương trình “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026”.

Trước đó, xã Trung Sơn tổ chức giải bóng đá chào mừng chương trình “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026”.

Minh Tự


Minh Tự

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung Sơn Sản phẩm OCOP Sắc màu văn hóa vùng cao Điểm đến du lịch đồng bào dân tộc thiểu số Chương trình nghệ thuật Trò chơi dân gian Sơn Trung
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