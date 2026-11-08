Nâng cao đời sống văn hóa tại xã Thịnh Minh

Xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ được xã Thịnh Minh quan tâm triển khai, từng bước tạo dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa

Sau sáp nhập, xã Thịnh Minh có diện tích tự nhiên hơn 89,2 km2, dân số gần 19.200 người. Địa bàn mở rộng đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Vì vậy, địa phương chú trọng đầu tư, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, xã tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng 11 nhà văn hóa xóm với tổng kinh phí hơn 25,8 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.

Đời sống tinh thần của người dân xã Thịnh Minh ngày càng được nâng cao.

Đến nay, xã có 1 nhà văn hóa trung tâm, 3 sân vận động cấp xã và 29 nhà văn hóa tại 20 xóm, cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao của người dân. Năm 2026, địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm Phú Thịnh, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa xóm Xạ Mú và lắp đặt thêm 17 điểm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Quế - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thịnh Minh, nâng cao đời sống văn hóa không chỉ dừng lại ở đầu tư cơ sở vật chất mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Địa phương xác định các thiết chế văn hóa là nơi kết nối cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để người dân trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần.

Lan tỏa các phong trào

Cùng với đầu tư thiết chế, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp, gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2026 được thực hiện dân chủ, công khai, khách quan. Đến nay, 100% số xóm đã được UBND xã ban hành quyết định công nhận quy ước và danh hiệu xóm văn hóa. Toàn xã có 3.546 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 93,09%.

Xóm Đoàn Kết là một trong những điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Xóm có 288 hộ với 1.355 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng chung sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, phát triển kinh tế. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/năm; số hộ khá và giàu chiếm trên 86%. Toàn xóm còn 5 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo.

Tinh thần đồng thuận còn được thể hiện qua phong trào hiến đất xây dựng hạ tầng. Năm 2026, khi triển khai nâng cấp 5 tuyến đường giao thông nội xóm, các hộ dân có đường đi qua đã tự nguyện hiến tổng diện tích 1.278 m2 đất, không yêu cầu đền bù, tạo thuận lợi cho việc mở rộng mặt đường và thi công công trình.

Học sinh trên địa bàn được quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện học tập tốt nhất.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được người dân tích cực hưởng ứng. Xóm có 248/288 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 86,11%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài và đền ơn đáp nghĩa được duy trì thường xuyên. Công tác vệ sinh môi trường, tự quản và hòa giải ở cơ sở được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Năm 2026, xóm Đoàn Kết được UBND xã công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Trên địa bàn toàn xã, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển. Cả 20/20 xóm đều có đội văn nghệ. Tỷ lệ người dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 45%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt trên 40%. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Gắn đời sống văn hóa với an sinh xã hội

Không chỉ chú trọng xây dựng môi trường văn hóa ở khu dân cư, Thịnh Minh còn quan tâm cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Địa phương triển khai dự án nâng cấp hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, từng bước thay thế hệ thống cũ. Qua đó, góp phần chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật và thông tin văn hóa đến người dân.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và chăm lo các đối tượng khó khăn được triển khai đồng bộ. Thực hiện phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, địa phương huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 53 căn nhà cho các hộ khó khăn với tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng.

Phụ nữ xã Thịnh Minh tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa.

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất trường lớp từng bước được chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ giáo viên có 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; 10/10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là nền tảng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Thịnh Minh Trần Thanh Tùng cho biết, địa phương xác định phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; đồng thời lấy người dân làm trung tâm, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện qua các công trình, con số mà còn được khẳng định bằng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận của người dân. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Hồng Trung