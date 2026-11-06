Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc tỉnh Phú Thọ năm 2026

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Từ ngày 18-24/11, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm đặc sắc, hấp dẫn phục vụ Nhân dân.
baophutho.vn Xã Thái Hòa có 28/28 thôn được công nhận danh hiệu thôn dân cư văn hóa, hơn 96,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả này góp phần...
baophutho.vn Ở xóm Pà Cò, xã Pà Cò, ông Hàng A Chống được bà con tin tưởng, quý trọng bởi sự gương mẫu, trách nhiệm và tâm huyết trong công tác tuyên...
baophutho.vn Vùng Đất Tổ là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc thiểu số (DTTS). Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...
baophutho.vn So với cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tập trung trên địa bàn xã Tân Pheo, người Tày chiếm đa số. Tại đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn...
baophutho.vn Ngày 2/11, tại Đền Thượng Ngàn Thánh Mẫu - Thanh Sơn Linh Từ, Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên (xã Đại Đình) đã diễn ra tọa...
Tối 1/11, tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”. Sự kiện thu...
baophutho.vn Tại bản Sưng Bai, xã Cao Sơn - nơi sinh sống tập trung của người Dao Tiền, bà con vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Độc đáo nhất...