Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc tỉnh Phú Thọ năm 2026

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở Thái Hòa

2026-11-06 08:40:00 baophutho.vn Xã Thái Hòa có 28/28 thôn được công nhận danh hiệu thôn dân cư văn hóa, hơn 96,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả này góp phần...

Người có uy tín góp sức giữ hồn văn hóa Mông

2026-11-05 07:03:00 baophutho.vn Ở xóm Pà Cò, xã Pà Cò, ông Hàng A Chống được bà con tin tưởng, quý trọng bởi sự gương mẫu, trách nhiệm và tâm huyết trong công tác tuyên...

Khơi dậy nguồn lực văn hóa dân tộc thiểu số vùng Đất Tổ

2026-11-04 14:38:00 baophutho.vn Vùng Đất Tổ là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc thiểu số (DTTS). Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...

Bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc Tày xã Tân Pheo

2026-11-04 10:34:00 baophutho.vn So với cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tập trung trên địa bàn xã Tân Pheo, người Tày chiếm đa số. Tại đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn...

Tọa đàm và thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

2026-11-02 19:30:00 baophutho.vn Ngày 2/11, tại Đền Thượng Ngàn Thánh Mẫu - Thanh Sơn Linh Từ, Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên (xã Đại Đình) đã diễn ra tọa...

Hùng tráng Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”

2026-11-02 07:20:00 Tối 1/11, tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”. Sự kiện thu...