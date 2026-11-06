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Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc tỉnh Phú Thọ năm 2026

Từ ngày 18-24/11, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm đặc sắc, hấp dẫn phục vụ Nhân dân.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc tỉnh Phú Thọ năm 2026

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc tỉnh Phú Thọ năm 2026



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Đại đoàn kết Phục vụ nhân dân Trải nghiệm Nghệ thuật Hấp dẫn Đặc sắc văn hóa dân tộc triển lãm
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