Hùng tráng Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”

Tối 1/11, tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”. Sự kiện thu hút sự tham gia của khoảng 25.000 khán giả.

Sân khấu, ánh sáng và các màn biểu diễn trong chương trình được dàn dựng công phu. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên tham dự chương trình. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” thuộc chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam”. Đây là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô cấp quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, như Tùng Dương, Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, cùng sự góp mặt của hàng trăm học viên thuộc Trường Quân sự Quân khu 1, các diễn viên múa, sinh viên một số trường đại học.

Khán giả hào hứng trước khi diễn ra chương trình. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Để phục vụ nhân dân không trực tiếp tham dự chương trình, Ban tổ chức bố trí hai điểm tiếp sóng ngoài trời với màn hình LED cỡ lớn tại Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân) và Quảng trường Phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn).

Chương trình gồm 3 chương: “Chung một nguồn cội-Chung một cơ đồ”, “Chung một đất nước-Chung một niềm tin” và “Chung một khát vọng-Chung một tương lai”, tái hiện những dấu mốc lịch sử, tôn vinh truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng,chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp đa dạng loại hình nghệ thuật, tạo nên không gian biểu diễn giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.

Chương trình có sự tham dự của khoảng 25.000 khán giả, lấp đầy mặt sân và các khán đài sân vận động Thái Nguyên. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Tại chương trình, đông đảo khán giả đã được nghe trình bày những ca khúc sống mãi với thời gian, như: Nối vòng tay lớn, Làng tôi, Bài ca Hồ Chí Minh, Nhạc rừng, Bước chân trên dải Trường Sơn, Huế-Sài Gòn-Hà Nội, Em đi giữa biển vàng, H’Zen lên rẫy, Tình đất đỏ miền đông, Đất nước tình yêu, Tự nguyện, Khát vọng tuổi trẻ...

Cuối chương trình là các ca khúc mới đầy khí thế, như: Tôi yêu Việt Nam, Thái Nguyên chào ngày mới, Let’s sing Việt Nam, Âm vang Tổ quốc...

Điểm nhấn xen giữa các ca khúc cách mạng và ca khúc mới là nghi thức rước ngọn lửa truyền thống cách mạng từ An toàn khu Định Hóa của các cựu chiến binh, trao lại cho đại diện thế hệ trẻ để thắp sáng đài lửa tại Sân vận động Thái Nguyên.

Đông đảo khán giả tại phường Bắc Kạn hào hứng theo dõi chương trình được truyền hình trực tiếp qua màn hình LED khổ lớn đặt tại Quảng trường Phố đi bộ Sông Cầu. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Dưới sân khấu, hàng vạn khán giả trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, hào hứng hát vang theo giọng hát các ca sĩ, tạo nên khí thế hào hùng. Trên các khán đài của sân vận động, hàng vạn đèn flash điện thoại đồng loạt được khán giả bật lên tạo nên cảnh sắc vô cùng độc đáo.

Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” được khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài trong 8 phút, mang lại sự tự hào, phấn khởi cho những người có dịp được chiêm ngưỡng.

Theo nhandan.vn