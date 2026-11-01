Độc đáo sản phẩm thổ cẩm của người Dao Tiền

Tại bản Sưng Bai, xã Cao Sơn - nơi sinh sống tập trung của người Dao Tiền, bà con vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Độc đáo nhất là kỹ thuật dùng sáp ong để vẽ hoa văn trên nền vải nhuộm chàm. Nghề thủ công này được các thế hệ phụ nữ Dao Tiền gìn giữ, trao truyền và phát triển thành sản phẩm du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.

Kỹ thuật in sáp ong trên vải của người Dao Tiền trở thành nét văn hóa đặc trưng, gắn với mô hình du lịch cộng đồng bản Sưng Bai.

Phụ nữ Dao Tiền thực hiện tỉ mỉ nhiều công đoạn để tạo cốt chàm, từ lấy lá, ngâm, ủ, vớt bỏ bã, cho vôi vào đánh tan, để lắng đọng rồi hòa với nước...

Để tạo nên những tấm vải có màu ưng ý, công đoạn nhuộm phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Quy trình được thực hiện trong gian phòng “cấm” ẩn chứa câu chuyện dân gian và quan niệm tâm linh.

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, không thể thiếu vai trò của người đàn ông nắm giữ bí quyết làm khuôn đồng (hình chữ T) vẽ sáp ong.

Với chất liệu sáp ong, phụ nữ Dao Tiền vẽ các hoa văn hình học, hình hoa lá lên vải trước khi nhuộm.

Những tấm vải in sáp ong với họa tiết nổi bật, đều màu được phơi nắng tự nhiên, dùng để may trang phục truyền thống bền đẹp.

Du khách trải nghiệm công đoạn thêu viền rất kỳ công trên vải thổ cẩm cùng người dân bản địa.

Những sản phẩm lưu niệm độc đáo làm từ vải in sáp ong do Hợp tác xã Dao Tiền bản Sưng Bai thực hiện được du khách yêu thích.

Bùi Minh