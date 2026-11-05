Văn hóa
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Người có uy tín góp sức giữ hồn văn hóa Mông

Ở xóm Pà Cò, xã Pà Cò, ông Hàng A Chống được bà con tin tưởng, quý trọng bởi sự gương mẫu, trách nhiệm và tâm huyết trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng. Bằng những việc làm thiết thực, gần gũi, ông đã góp phần đưa chủ trương xây dựng nếp sống văn minh vào đời sống, đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông.

Người có uy tín góp sức giữ hồn văn hóa MôngÔng Hàng A Chống tại Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.

Là người có uy tín trong cộng đồng, ông Hàng A Chống xác định muốn vận động bà con thay đổi nhận thức và hành động thì trước hết bản thân phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Bởi vậy, ông tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh. Ông luôn chọn cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý và điều kiện sinh hoạt của bà con. Không chỉ thông qua các cuộc họp xóm, sinh hoạt cộng đồng, ông tranh thủ gặp gỡ, trò chuyện để giải thích, chia sẻ, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn minh.

Để tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, ông kiên trì vận động các gia đình thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế; từng bước loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp, hạn chế tình trạng tổ chức kéo dài, ăn uống lãng phí. Đồng thời, ông cũng phát huy vai trò của trưởng dòng họ, người cao tuổi và những cá nhân có tiếng nói trong cộng đồng nhằm tạo sự đồng thuận trong các gia đình, dòng họ. Theo ông Chống, thực hiện nếp sống văn minh không có nghĩa là từ bỏ những giá trị truyền thống. Điều quan trọng là phải biết trân trọng, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc, đồng thời loại bỏ tập tục không còn phù hợp với cuộc sống hiện nay.

Từ nhận thức đó, ông tích cực vận động bà con bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống, điệu khèn Mông, các trò chơi dân gian. Ông đặc biệt quan tâm việc khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, không để những nét đẹp của đồng bào dân tộc Mông dần bị mai một. Bằng sự am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói của đồng bào, những lời tuyên truyền, vận động của ông có sức thuyết phục, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Dù công tác vận động vẫn còn khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, nhận thức của một bộ phận người dân chưa đồng đều..., song ông Chống vẫn kiên trì với phương châm lấy sự gương mẫu và hiệu quả thực tế để thuyết phục bà con. Bằng những việc làm cụ thể, ông Hàng A Chống đã góp phần củng cố khối đoàn kết cộng đồng, lan tỏa nếp sống văn minh và nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Từ uy tín, trách nhiệm và sự tận tụy, ông không chỉ là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, mà còn là người góp sức gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau. Ông là một trong những cá nhân tiêu biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên dương tại Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam Nếp sống văn minh Pà Cò dân tộc Mông Chủ trương người có uy tín tuyên truyền vận động Trách nhiệm gìn giữ giá trị văn hóa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hùng tráng Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”

Hùng tráng Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”
2026-11-02 07:20:00

Tối 1/11, tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn”. Sự kiện thu...

Lan tỏa văn hóa đọc ở Hội Thịnh

Lan tỏa văn hóa đọc ở Hội Thịnh
2026-10-30 08:28:00

baophutho.vn Từ việc xây dựng tủ sách, duy trì các điểm đọc đến khuyến khích người dân, học sinh dành thời gian đọc sách, xã Hội Thịnh đang từng bước tạo...

Đánh thức Mường Bi

Đánh thức Mường Bi
2026-10-28 10:52:00

baophutho.vn Giữa những thung lũng xanh, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên dòng suối hiền hòa, xã Mường Bi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của người Mường.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long