Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH gặp mặt, trao giải chương trình ngày hội văn hóa, thể thao

Tối 6/11, Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH tổ chức gặp mặt, trao giải chương trình ngày hội văn hóa, thể thao. Đây là hoạt động được công ty tổ chức thường niên, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người lao động tham gia.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH khen thưởng các đội có thành tích xuất sắc.

Tham gia ngày hội văn hóa, thể thao do công ty tổ chức, các vận động viên được chia thành nhiều đội, thi đấu một số môn thể thao như: Bóng đá nam, bóng chuyền hơi, kéo co, bóng bàn và văn nghệ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công diễn những tiết mục văn nghệ xuất sắc nhất và trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung thi đấu thể thao. Đồng thời, tổ chức chúc mừng sinh nhật các cán bộ, công nhân có ngày sinh nhật trong tháng 11.

Công diễn các tiết mục văn nghệ xuất sắc tại chương trình.

Tổ chức chúc mừng sinh nhật cán bộ, công nhân có ngày sinh trong tháng 11.

Thông qua luyện tập và thi đấu, chương trình ngày hội văn hóa, thể thao tại Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH đã tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích đông đảo cán bộ, công nhân, đoàn viên, thanh niên, người lao động trong công ty hăng hái tham gia, từ đó nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, góp phần nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt các nhiệm vụ của công ty.

Lê Hoàng