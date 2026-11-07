Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH gặp mặt, trao giải chương trình ngày hội văn hóa, thể thao

{title}
{publish}
{head}
Tối 6/11, Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH tổ chức gặp mặt, trao giải chương trình ngày hội văn hóa, thể thao. Đây là hoạt động được công ty tổ chức thường niên, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người lao động tham gia.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH khen thưởng các đội có thành tích xuất sắc.
Tham gia ngày hội văn hóa, thể thao do công ty tổ chức, các vận động viên được chia thành nhiều đội, thi đấu một số môn thể thao như: Bóng đá nam, bóng chuyền hơi, kéo co, bóng bàn và văn nghệ.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã công diễn những tiết mục văn nghệ xuất sắc nhất và trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung thi đấu thể thao. Đồng thời, tổ chức chúc mừng sinh nhật các cán bộ, công nhân có ngày sinh nhật trong tháng 11.
Công diễn các tiết mục văn nghệ xuất sắc tại chương trình.
Tổ chức chúc mừng sinh nhật cán bộ, công nhân có ngày sinh trong tháng 11.
Thông qua luyện tập và thi đấu, chương trình ngày hội văn hóa, thể thao tại Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH đã tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích đông đảo cán bộ, công nhân, đoàn viên, thanh niên, người lao động trong công ty hăng hái tham gia, từ đó nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.
Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, góp phần nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt các nhiệm vụ của công ty.
Lê Hoàng
baophutho.vn Với bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa thuộc một trong 4 vùng đất Mường nổi tiếng “Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động”, xã Mường Thàng ngày...
baophutho.vn Từ ngày 18-24/11, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và...
baophutho.vn Xã Thái Hòa có 28/28 thôn được công nhận danh hiệu thôn dân cư văn hóa, hơn 96,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả này góp phần...
baophutho.vn Ở xóm Pà Cò, xã Pà Cò, ông Hàng A Chống được bà con tin tưởng, quý trọng bởi sự gương mẫu, trách nhiệm và tâm huyết trong công tác tuyên...
baophutho.vn Vùng Đất Tổ là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc thiểu số (DTTS). Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...
baophutho.vn So với cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tập trung trên địa bàn xã Tân Pheo, người Tày chiếm đa số. Tại đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn...
baophutho.vn Ngày 2/11, tại Đền Thượng Ngàn Thánh Mẫu - Thanh Sơn Linh Từ, Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên (xã Đại Đình) đã diễn ra tọa...