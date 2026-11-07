Văn hóa
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Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Với bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa thuộc một trong 4 vùng đất Mường nổi tiếng “Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động”, xã Mường Thàng ngày nay có trên 88% đồng bào Mường sinh sống, luôn coi việc giữ gìn bản sắc dân tộc là nòng cốt phát triển.

Những giá trị truyền thống như Mo Mường, nhà sàn, tiếng nói, trang phục và nghệ thuật Chiêng Mường luôn được trao truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với việc bảo tồn các giá trị văn hóa và duy trì lễ hội Khai mùa hằng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tích cực đưa văn hóa trở thành động lực thúc đẩy kinh tế, du lịch và xây dựng nông thôn mới giàu bản sắc.

Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Rực rỡ sắc màu tại lễ hội Khai mùa Mường Thàng - sự kiện văn hóa tâm linh hằng năm thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Lễ rước kiệu Thành Hoàng và các nghi thức cúng Tam vị Tản Viên Sơn Thánh tại miếu Cả, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và cầu mong mùa màng bội thu.

Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Đội hình trình tấu chiêng Mường vang vọng giữa không gian hội Xuân, thể hiện nét văn hóa âm nhạc đặc sắc truyền qua nhiều thế hệ của người Mường Thàng.

Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Các thiếu nữ Mường Thàng thướt tha trong trang phục truyền thống, giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Các đội văn nghệ ở cơ sở biểu diễn trong các sự kiện trên địa bàn.

Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Đồng bào và du khách hào hứng tham gia các trò chơi dân gian, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Người dân Mường Thàng duy trì nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống và ngành nghề thủ công trong đời sống thường nhật, giữ gìn hồn cốt dân tộc.

Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Cùng với bảo tồn các giá trị văn hóa cộng với cảnh quan không gian sinh sống truyền thống, những ngôi nhà sàn, bao quanh bởi rừng nguyên sinh và ruộng bậc thang thơ mộng hứa hẹn là điểm đến thu hút du khách du lịch trải nghiệm; mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hương Lan


Hương Lan

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Mường Bảo tồn Phát triển du lịch Xây dựng nông thôn mới Bền vững Chính quyền Nghệ thuật Trang phục Nổi tiếng Đồng bào
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