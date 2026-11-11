Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong vận tải hành khách

Sáng 11/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ xanh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 tuyên truyền quy định của pháp luật về vận tải hành khách.

Buổi tuyên truyền thu hút khoảng 400 lái xe vận tải hành khách.

Tại hội nghị, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 tập trung phân tích những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có các hành vi như: chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, vượt xe thiếu quan sát, chuyển hướng không đúng quy định hoặc không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

Nội dung tuyên truyền được gắn với các tình huống thực tiễn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lái xe.

Từ những nguy cơ trên, cán bộ CSGT đã làm rõ các quy định mà người điều khiển phương tiện cần đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông. Trọng tâm là việc tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; các điều kiện được phép vượt xe, chuyển hướng; nguyên tắc nhường đường tại nơi giao nhau và chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Thay vì chỉ giới thiệu các quy định pháp luật, nội dung tuyên truyền được gắn với những tình huống thường gặp trên đường, giúp lái xe hiểu rõ hơn hậu quả có thể xảy ra từ những hành vi chủ quan, bất cẩn, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ tai nạn.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, những quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được truyền tải sát với thực tế hoạt động của doanh nghiệp vận tải, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành của đội ngũ lái xe.

Đây cũng là một trong những giải pháp được Đội CSGT đường bộ số 3 chú trọng triển khai nhằm tăng cường phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ cơ sở, từng bước hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trên mỗi hành trình.

Lê Minh