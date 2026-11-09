Cẩm Khê gắn kết cộng đồng

Sau khi tổ chức lại các thôn dân cư, xã Cẩm Khê có 36 thôn, trong đó 30 thôn được thành lập mới. Sự thay đổi về quy mô và địa bàn đặt ra yêu cầu thống nhất nếp sinh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động cộng đồng. Trước yêu cầu đó, xã tập trung hoàn thiện quy ước, rà soát hệ thống nhà văn hóa, duy trì các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và bảo tồn di tích. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của người dân, góp phần ổn định tổ chức và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Từ quy ước đến sinh hoạt cộng đồng

Việc tổ chức lại các thôn đã làm thay đổi quy mô, đầu mối quản lý và không gian sinh hoạt cộng đồng ở Cẩm Khê. UBND xã đã cho thôi thực hiện nhiệm vụ đối với 64 trưởng khu cũ, chỉ định 30 trưởng thôn lâm thời, đồng thời hướng dẫn bàn giao hồ sơ, tài liệu. Bộ máy tự quản từng bước được kiện toàn, bảo đảm duy trì hoạt động và thống nhất phương thức tổ chức sinh hoạt tại các thôn mới.

Quy ước của từng thôn được rà soát, xây dựng và thẩm định trên cơ sở lấy ý kiến trực tiếp của các hộ gia đình. Những nội dung được lựa chọn đảm bảo phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm dân cư và yêu cầu quản lý ở địa phương; các quy định không còn phù hợp được điều chỉnh, loại bỏ. Những vấn đề gắn với đời sống hằng ngày như vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, quản lý tài sản và tổ chức hoạt động chung được đưa ra bàn bạc công khai. Nhờ có sự tham gia, đồng thuận của người dân, các quy định khi ban hành có điều kiện thuận lợi hơn để đi vào cuộc sống.

Hệ thống nhà văn hóa và công trình thể thao được rà soát theo hiện trạng, quy mô dân cư và nhu cầu sử dụng của từng thôn. Xã triển khai lắp đặt wifi miễn phí, máy vi tính tại các nhà văn hóa, phục vụ người dân tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công và sử dụng tiện ích số. Tuy vậy, khả năng phục vụ giữa các địa bàn chưa đồng đều. Một số nơi còn thiếu thiết bị hoặc có thiết bị đã xuống cấp.

Người dân xã Cẩm Khê sôi nổi luyện tập, thi đấu thể thao tại khuôn viên các nhà văn hóa thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã cho biết: “Địa phương xác định xây dựng đời sống văn hóa sau sắp xếp phải gắn với ổn định các thôn mới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Xã tiếp tục rà soát hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, xác định rõ trách nhiệm quản lý, từng bước bổ sung trang thiết bị và duy trì hoạt động phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn. Việc đưa công nghệ về nhà văn hóa cùng hướng dẫn sử dụng, giúp người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng số tiếp cận thông tin, dịch vụ công thuận lợi hơn”.

Làm phong phú sinh hoạt cộng đồng

Trong năm 2026, Cẩm Khê tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao trên quy mô toàn xã. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ nhất và Hội khỏe Phù Đổng xã lần thứ nhất thu hút nhiều lứa tuổi tham gia. Riêng Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng có 18 đội đến từ các trường học, tạo sân chơi cho học sinh trong dịp hè và phát hiện những em có năng khiếu. Việc duy trì các giải thể thao, đội văn nghệ và câu lạc bộ quần chúng giúp người dân có thêm dịp gặp gỡ, cùng tập luyện, biểu diễn và cổ vũ.

Di tích và lễ hội truyền thống tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của Cẩm Khê. Dịp đầu xuân, địa phương tổ chức lễ hội tại 12 di tích, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia là Đình Cả Phương Xá và Đình Thổ Khối. Các tiểu ban quản lý di tích được thành lập, kiện toàn; hiện trạng từng công trình được kiểm tra để xác định nhu cầu bảo vệ, tu bổ.

Cũng theo đồng chí Phó trưởng phòng Văn hóa - xã hội, xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tu bổ, tôn tạo Chùa Thiên Phúc, Chùa Khánh Long, Đình Cả Phương Xá, Đình Đồng Kệ và một số di tích khác; đồng thời hướng dẫn các thôn, đơn vị quản lý giữ gìn cảnh quan, bảo vệ hiện vật và tổ chức lễ hội đúng quy định.

Xã Cẩm Khê triển khai số hóa 100% di tích đã được xếp hạng, thu thập và chuẩn hóa thông tin, hình ảnh, tư liệu phục vụ quản lý, tuyên truyền. Các dữ liệu về tên gọi, sự kiện, nhân vật lịch sử được kiểm chứng kỹ trước khi cập nhật, tạo nguồn thông tin tin cậy để học sinh, người trẻ tìm hiểu lịch sử quê hương. Công tác bảo tồn cần có sự tham gia của cộng đồng, để giá trị di tích tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong sinh hoạt tín ngưỡng, giáo dục truyền thống.

Nếp sống trong mỗi gia đình cũng được địa phương quan tâm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào thực hiện nếp sống văn minh, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em và phòng ngừa tai nạn, thương tích. Các thôn và đoàn thể đưa những vấn đề này vào sinh hoạt, vận động từng gia đình cùng thực hiện.

Xã Cẩm Khê tổ chức các cuộc thi giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng, thắt chặt tình đoàn kết thôn xóm.

Sau sắp xếp, các thôn trên địa bàn xã Cẩm Khê đang từng bước ổn định nền nếp sinh hoạt, hình thành sự gắn kết trên cơ sở đồng thuận và trách nhiệm chung của người dân. Từ việc duy trì hoạt động tại nhà văn hóa, thực hiện quy ước đến gìn giữ di tích, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, mỗi người dân đều có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ và gắn bó với cộng đồng. Chính sự chung tay trong những công việc thiết thực ở thôn đang góp phần bồi đắp đời sống văn hóa, gìn giữ những giá trị truyền thống và vun đắp tình đoàn kết trong mỗi cộng đồng dân cư.

Hương Giang