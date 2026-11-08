Gìn giữ nếp nhà trong thời đại mới

Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, gia đình vẫn luôn là nơi mỗi người tìm về sau những bộn bề, lo toan. Từ mỗi mái ấm, những giá trị tốt đẹp được trao truyền qua các thế hệ, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và gìn giữ nền tảng văn hóa của xã hội.

Các thế hệ trong gia đình ông Nguyễn Văn Cường, Tổ dân phố Gẩy, phường Vĩnh Phúc chia sẻ những câu chuyện thường ngày, góp phần gắn kết tình cảm và gìn giữ nếp nhà nhiều thế hệ.

Gia đình ông Đào Ngọc Hải, thôn Cây Mây, xã Đông Thành, có 4 thế hệ cùng chung sống. Với gia đình nhiều thế hệ, nếp nhà được vun đắp từ những điều bình dị như lời chào hỏi, sự kính trọng người lớn tuổi, nhường nhịn nhau trong sinh hoạt hay những bữa cơm sum họp. Các dịp giỗ chạp, lễ Tết cũng trở thành cơ hội để con cháu quây quần, nghe ông bà kể chuyện gia đình, nhắc nhớ về cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ truyền thống. Chính sự quan tâm, sẻ chia đã tạo nên sợi dây gắn kết các thế hệ. Bà Đinh Thị Sông Hương, đại diện gia đình cho biết: Gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống nên chúng tôi luôn xác định sự tôn trọng, yêu thương và nhường nhịn là điều quan trọng để giữ gìn hòa khí. Người lớn tuổi cố gắng làm gương trong cách sống, cách ứng xử; con cháu được nhắc nhở phải biết kính trọng ông bà, cha mẹ, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Trong cuộc sống, mỗi người đều có công việc riêng nhưng luôn quan tâm, chia sẻ và cùng nhau vun vén gia đình. Chúng tôi mong các con cháu dù cuộc sống có thay đổi thế nào cũng không quên những giá trị tốt đẹp của gia đình, biết yêu thương, đoàn kết và giữ gìn truyền thống kính trên nhường dưới.

Không chỉ gìn giữ sự hòa thuận, nhiều gia đình còn chú trọng trao truyền truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và ý thức vươn lên cho con cháu. Đây không đơn thuần là sự quan tâm đến kết quả học tập mà còn là quá trình giáo dục nhân cách, hình thành ý thức tự lập và trách nhiệm với tương lai. Với gia đình ông Nguyễn Văn Cường ở Tổ dân phố Gẩy, phường Vĩnh Phúc, truyền thống hiếu học qua 4 thế hệ được xem là một trong những giá trị quan trọng để trao truyền, phát huy. Cha mẹ không chỉ quan tâm đến việc học tập mà còn chú trọng rèn luyện tính tự giác, trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức sẻ chia. Người lớn làm gương trong lao động, học tập và ứng xử để thế hệ trẻ noi theo. Nhờ đó, tinh thần ham học hỏi, ý chí phấn đấu trở thành nét đẹp được duy trì trong gia đình.

Chị Phạm Thị Loan, con dâu của ông bà Cường chia sẻ: Gia đình luôn quan niệm học tập là con đường quan trọng để mỗi người hoàn thiện bản thân, có thêm kiến thức và cơ hội xây dựng tương lai tốt đẹp. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm, động viên con cháu chăm chỉ học hành, biết vượt qua khó khăn, không ngại tìm tòi, học hỏi những điều mới. Tuy nhiên, học không chỉ là tiếp thu kiến thức trong sách vở mà còn phải học cách làm người, biết kính trọng ông bà, cha mẹ, sống có trách nhiệm và biết sẻ chia với mọi người.

Một gia đình có nền nếp không chỉ thể hiện ở sự hòa thuận, hạnh phúc giữa các thành viên mà còn ở cách mỗi người ứng xử với cộng đồng. Những bài học về tinh thần tương thân tương ái được hình thành từ gia đình sẽ theo mỗi người bước vào đời sống. Ở gia đình ông Nguyễn Đình Kính, thôn Liên Sơn, xã Đông Thành, 3 thế hệ luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động do khu dân cư phát động. Từ vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự đến tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, mỗi thành viên đều nêu cao ý thức trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Qua đó, tinh thần trách nhiệm không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn được bồi đắp từ chính những việc làm thường ngày, để thế hệ trẻ hiểu rằng sống tốt không chỉ là chăm lo cho bản thân, gia đình mà còn biết quan tâm đến cộng đồng.

Những gia đình giữ gìn tốt nền nếp truyền thống không chỉ có sự gắn kết giữa các thành viên mà còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại với áp lực công việc, khoảng cách thế hệ và sự phát triển của công nghệ cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc giữ gìn nếp nhà. Vì vậy, mỗi gia đình cần chủ động gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống phù hợp với cuộc sống hôm nay. Người lớn làm gương, cha mẹ quan tâm, đồng hành cùng con cái; thế hệ trẻ biết kính trọng, chăm sóc ông bà, cha mẹ và sống có trách nhiệm. Đối với địa phương, cần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, biểu dương, nhân rộng những gia đình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Cuộc sống càng hiện đại, con người càng cần một điểm tựa tinh thần bền vững. Nếp nhà chính là điểm tựa ấy, nơi lưu giữ tình yêu thương, những ký ức và bài học làm người được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gìn giữ nếp nhà không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn góp phần bồi đắp nền tảng văn hóa xã hội, để những giá trị tốt đẹp tiếp tục được nối dài trong cuộc sống hôm nay và mai sau.

Dương Chung