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Hơn 13 nghìn chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm xã Chí Tiên

Ngày 8/11, UBND xã Chí Tiên tổ chức Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng lao động năm 2026.

Tham gia ngày hội có 16 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và đông đảo đoàn viên, thanh niên, người lao động trên địa bàn xã Chí Tiên và các xã lân cận. Ngày hội mang đến 13 nghìn chỉ tiêu tuyển dụng cho người lao động.

Hơn 13 nghìn chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm xã Chí TiênĐại biểu tham quan gian hàng tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.

Tại ngày hội việc làm, người lao động được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị, doanh nghiệp, tìm hiểu về vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, chế độ tiền lương và các chính sách đối với người lao động.

Bên cạnh đó, người lao động được cung cấp thông tin, tư vấn định hướng nghề nghiệp, giúp đoàn viên, thanh niên, lao động nông thôn và những người có nhu cầu tìm việc làm có thêm cơ sở lựa chọn ngành nghề, việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và nguyện vọng của bản thân.

Thông qua ngày hội việc làm, UBND xã Chí Tiên tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mạnh Quân


Mạnh Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng ngày hội việc làm Người lao động Chỉ tiêu Đoàn viên thanh niên Định hướng nghề nghiệp Doanh nghiệp Hướng nghiệp Giải quyết việc làm Tư vấn Phát triển kinh tế
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