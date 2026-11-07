Thời tiết ngày 7/11: Không khí lạnh sắp tràn về, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông

Dự báo, ngày 7/11, nhiều nơi ở Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ có mưa dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-34 độ C. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rải rác. Các khu vực khác duy trì mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 80mm. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 8/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các địa phương khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ tối và đêm 8/11. Trong khoảng chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Thủ đô có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 7/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu Đông Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn