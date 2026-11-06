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Thời tiết ngày 6/11: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo, ngày 6/11, Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 6/11: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trên biển, ngày và đêm 6/11, ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu-Lào Cai có mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Mưa rào và dông Ngày nắng Nhiệt độ cao nhất Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Nam bộ Mưa to Gió giật mạnh Mưa dông Dự báo thời tiết thành phố hồ chí minh
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