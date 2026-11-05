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Thời tiết ngày 5/11: Cả nước ngày nắng, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm

Dự báo, ngày 5/11, các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Hà Nội nhiệt độ cao nhất 32 độ C, trong khi Nam Bộ có nơi nắng nóng 34 độ C. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 5/11: Cả nước ngày nắng, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm

Ảnh: Thành Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/11, cả nước có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ, Trung Bộ từ 30-32 độ C; Nam Bộ từ 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Ngày nắng Mưa dông Nhiệt độ cao nhất Gió giật mạnh Mưa rào và dông Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Nam bộ Hà nội Nắng nóng Dự báo thời tiết
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