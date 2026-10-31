Vĩnh Tường lan tỏa nếp sống văn hóa, văn minh

Về xã Vĩnh Tường hôm nay, điều dễ cảm nhận nhất không chỉ là diện mạo khang trang của một miền quê nông thôn mới với những tuyến đường thảm nhựa phẳng lì, mà còn là sự hiện diện của nếp sống văn hóa, văn minh thấm đẫm trong từng nếp nhà, ngõ xóm. Phát huy truyền thống của vùng đất cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Tường đã và đang biến những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết thành sức mạnh nội sinh. Qua đó, tạo đòn bẩy vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một miền quê đáng sống, trù phú, văn minh và hiện đại.

Sức bật từ ý Đảng, lòng dân

Phong trào “Chủ nhật xanh” tại thôn Vũ Di góp phần làm đẹp cảnh quan làng quê.

Thôn Vũ Di (được sáp nhập từ hai thôn Xuân Lai và Vũ Di) hiện có 720 hộ với hơn 2.400 nhân khẩu, đang vươn lên trở thành điểm sáng tiêu biểu của xã Vĩnh Tường trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới thông minh. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp hơn 10 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn ngày công. Nhờ đó, 100% đường làng, ngõ xóm được trải thảm nhựa; hệ thống camera an ninh và đèn chiếu sáng phủ khắp các trục đường.

Năm 2024, thôn Vũ Di vinh dự được công nhận là Thôn nông thôn mới thông minh. Chia sẻ về quá trình khơi dậy sức dân, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tĩnh - Bí thư Chi bộ thôn Vũ Di cho biết: “Để có diện mạo nông thôn khang trang và nếp sống văn minh như hiện nay, chi bộ luôn xác định công tác dân vận là then chốt. Cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, từ việc hiến đất làm đường đến đóng góp kinh phí. Khi người dân thấy chủ trương đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực, bà con sẽ nhiệt tình ủng hộ. Sự đoàn kết, đồng lòng của 720 hộ dân chính là cội nguồn sức mạnh để Vũ Di bứt phá, vươn lên”.

Không chỉ hoàn thiện hạ tầng, Vũ Di còn đi đầu trong công tác chuyển đổi số, làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Chi bộ thôn có 100% đảng viên cài đặt, ứng dụng thành thạo Sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời duy trì hiệu quả 22 tổ liên gia tự quản và các tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng chí Lê Thị Hà, thành viên Tổ công nghệ số đảng viên, Chi bộ thôn Vũ Di cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ số vào sinh hoạt Đảng và đời sống cộng đồng đã tạo bước đột phá lớn. Tổ công nghệ số của chúng tôi thường xuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn bà con tiếp cận các nền tảng số, giúp mọi người dân được thụ hưởng tiện ích của công nghệ, từ đó nâng cao dân trí và hình thành lối sống văn minh, hiện đại”.

Văn minh bén rễ từ truyền thống

Diện mạo xã Vĩnh Tường ngày càng khang trang, hạ tầng đồng bộ.

Nếu Vũ Di là điểm sáng nhạy bén với công nghệ, thì Lạc Trung lại là minh chứng sống động cho nếp sống văn minh bồi đắp từ bề dày lịch sử. Là nơi vinh dự đón Bác Hồ về thăm năm 1961, nếp sống văn hóa đã thực sự bám rễ sâu bền vào nếp nghĩ của từng người dân Lạc Trung. Từ quy hoạch giao thông nội đồng đến việc tiên phong mô hình chăn nuôi bò sữa, Lạc Trung vươn lên thành hình mẫu kinh tế, với 100% ngõ xóm có đèn chiếu sáng, camera an ninh và tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 98%.

Đồng chí Đặng Văn Phong - Bí thư Chi bộ thôn Lạc Trung khẳng định: “Ghi nhớ lời Bác dạy năm xưa về sự trung thực, giản dị, cán bộ và người dân Lạc Trung luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực làm kinh tế giỏi, xây dựng đời sống văn hóa phong phú. Nếp sống văn hóa ở đây là niềm tự hào lớn, khi các gia đình đều đồng thuận tổ chức việc cưới, việc tang trang trọng, gọn nhẹ, tiết kiệm, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, giúp xóm làng ngày càng bình yên, tiến bộ”.

Sự chuyển mình của Vũ Di hay Lạc Trung là những nét vẽ tươi sáng trong bức tranh toàn cảnh xã Vĩnh Tường. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã đã trở thành một cuộc vận động mang tính quần chúng sâu rộng. Hằng năm, xã luôn tích cực huy động hàng trăm triệu đồng cho các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”... Đồng chí Hà Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tường cho biết: “Sức mạnh của Vĩnh Tường hôm nay bắt nguồn từ truyền thống lịch sử và sự kế thừa những giá trị văn hóa tốt đẹp. Đảng bộ xã luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với xây dựng đời sống văn hóa, coi đây là nền tảng tinh thần, động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Việc triển khai sâu rộng Chỉ thị số 27-CT/TU gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đẩy mạnh tuyên truyền để nếp sống văn minh bám rễ sâu bền trong cộng đồng”.

Từ mảnh đất từng vang bóng những chiến công, Vĩnh Tường hôm nay đang căng tràn nhựa sống. Mạch nguồn văn hóa, lịch sử hòa quyện cùng khát vọng vươn lên chính là nền tảng cốt lõi để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vĩnh Tường tiếp tục viết nên những trang sử mới, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Ngọc Thắng