Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo địa phương trong thời kỳ mới

Sáng 29/10, tại thành phố Bắc Ninh, Cụm Hội Nhà báo khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXI - năm 2026 với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo địa phương trong thời kỳ mới”.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của 11 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong Cụm, gồm: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ.

Các đồng chí: Trịnh Văn Ánh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh; Nguyễn Thảo Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Ánh - Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh: Thời gian qua, việc sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tại một số địa phương đã tạo ra những thay đổi lớn trong công tác tổ chức, quản lý và triển khai hoạt động Hội.

Thực tiễn này đòi hỏi Hội Nhà báo các địa phương phải chủ động đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, giúp hội viên có tiến bộ về chuyên môn và nâng cao đạo đức nghề nghiệp; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo. Tổ chức Hội phải thực sự là chỗ dựa, điểm tựa nghề nghiệp cho các hội viên.

Các đồng chí: Trịnh Văn Ánh - Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh; Nguyễn Thảo Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ chủ trì hội thảo.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam, hoạt động của các Hội Nhà báo địa phương cơ bản ổn định, từng bước đi vào nền nếp. Các Hội duy trì kế hoạch công tác, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, bảo đảm các hoạt động nghiệp vụ được triển khai liên tục.

Bên cạnh đó, công tác Hội vẫn đối mặt với một số khó khăn, nhất là trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, tập hợp và kết nối hội viên; chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động tại một số Hội chưa đồng bộ... Những vấn đề này đòi hỏi các địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, xây dựng phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi đua, khen thưởng; phát huy nguồn lực hội viên và tổ chức các sân chơi nghề nghiệp. Đồng thời, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng môi trường báo chí văn hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo.

Hội thảo cũng đề cập đến sự chủ động, tích cực đổi mới phương thức hoạt động cùng quyết tâm chuyển đổi số của Hội Nhà báo các địa phương. Qua đó góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong giai đoạn phát triển mới.

Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh trao Cờ đăng cai Hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXII - năm 2027 cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Hội thảo là dịp để các Hội Nhà báo địa phương tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm những cách làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết hội viên, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tại hội thảo, Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh trao Cờ đăng cai Hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXII - năm 2027 cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Ngọc Nhâm (Hội Nhà báo tỉnh)