Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên qua công tác trợ giúp pháp lý

Ngày 28/10, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) và tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên.

Báo cáo viên của Học viện Tư pháp truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí là lãnh đạo; người tiến hành tố tụng các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án và cán bộ công an các xã, phường; công chức Tư pháp, người làm công tác xã hội các xã, phường trên địa bàn tỉnh; Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL và viên chức Trung tâm TGPL nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Trước đó, ngày 30/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL và Luật Tư pháp người chưa thành niên có mối liên hệ chặt chẽ trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên - một trong những diện được TGPL miễn phí theo quy định.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên đến từ Học viện Tư pháp truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL và kỹ năng, nghiệp vụ TGPL cho người chưa thành niên, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện TGPL cho người chưa thành niên.

Trọng tâm là mở rộng diện người được TGPL mới so với Luật TGPL năm 2017; điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét áp dụng biện pháp chuyển hướng; thi hành biện pháp chuyển hướng cho người chưa thành niên theo Luật Tư pháp người chưa thành niên; trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Luật và phối hợp thực hiện TGPL; mối liên hệ giữa Luật TGPL và Luật Tư pháp người chưa thành niên...

Quang cảnh hội nghị.

TGPL là chính sách có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm công bằng, bình đẳng trước pháp luật, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế trong xã hội.

Sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh cần tháo gỡ, nâng cao chất lượng công tác TGPL trên địa bàn tỉnh.

Lê Hoàng