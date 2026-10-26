Trưng bày hơn 200 hình ảnh, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Trường THPT Công Nghiệp

Ngày 26/10, tại Trường THPT Công Nghiệp (phường Hòa Bình), Bảo tàng Hùng Vương phối hợp với nhà trường tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tình yêu biển, đảo quê hương và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu và học sinh tham quan trưng bày hình ảnh, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa.

Hoạt động trưng bày giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tư liệu được lựa chọn, sắp xếp theo 3 nội dung chính: “Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; “Nhà nước Việt Nam với vấn đề biển đảo” và “Phú Thọ hướng về biển đảo”.

Thông qua hệ thống hình ảnh, bản đồ, tư liệu lịch sử, châu bản và các tài liệu có giá trị, cuộc trưng bày giới thiệu những bằng chứng về quá trình quản lý, khai thác và bảo vệ biển, đảo của Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ. Qua đó, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bên cạnh các tư liệu lịch sử, không gian trưng bày còn giới thiệu những hình ảnh sinh động về cuộc sống, lao động, học tập và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi biển, đảo. Hình ảnh về những ngôi nhà, lớp học, hoạt động lao động, sinh hoạt thường ngày góp phần đưa biển, đảo đến gần hơn với học sinh, giúp các em cảm nhận sâu sắc sự gắn bó giữa đất liền với những vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Điểm nhấn của cuộc trưng bày là sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử với hình ảnh, bản đồ và các hình thức thể hiện trực quan. Không gian được thiết kế với sắc xanh đại dương làm chủ đạo, kết hợp các mô hình cột mốc chủ quyền, ngọn đuốc, tạo sự gần gũi, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Phát biểu khai mạc, đại diện Bảo tàng Hùng Vương nhấn mạnh, giá trị của cuộc trưng bày không chỉ nằm ở số lượng tư liệu được giới thiệu mà quan trọng hơn là những kiến thức, nhận thức học sinh có được sau khi tham quan. Mỗi hình ảnh, tư liệu góp phần kể lại những câu chuyện về lịch sử, con người và những giá trị được các thế hệ gìn giữ qua thời gian.

Thông qua hoạt động, Bảo tàng Hùng Vương mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh, để những giá trị lịch sử không chỉ được biết đến qua sách vở mà còn được cảm nhận, ghi nhớ và tiếp nối bằng nhận thức, hành động của thế hệ trẻ. Đồng thời, giúp các em thêm trân trọng những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước và những nỗ lực của quân, dân đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió.

Lãnh đạo Bảo tàng Hùng Vương tặng quà cho Trường THPT Công Nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được tham quan không gian trưng bày, nghe thuyết minh, tìm hiểu các tư liệu, hình ảnh về biển, đảo Việt Nam. Đây cũng là dịp để các em bổ sung kiến thức lịch sử, nâng cao ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc và trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh trường THPT Công Nghiệp ca ngợi biển đảo quê hương tại chương trình.

Hoạt động trưng bày lưu động tại Trường THPT Công Nghiệp góp phần đổi mới hình thức giáo dục truyền thống, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với học đường. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của học sinh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hồng Duyên