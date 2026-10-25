Thời tiết ngày 25/10: Bắc Bộ có mưa vài nơi, Hà Nội ngày nắng

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Dự báo, ngày 25/10, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ và Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Ảnh minh họa: Đ.T
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Trên biển, ngày và đêm 25/1, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/10 tại các khu vực trên cả nước:
Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.
Phía tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.
Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, phía Nam có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.
Theo nhandan.vn
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