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300 học viên được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏ

Ngày 28/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2026 cho 300 học viên, nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu hoạt động nhân đạo trong giai đoạn mới.

300 học viên được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏToàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ.

Tại lớp tập huấn, các học viên được lãnh đạo các ban chuyên môn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trực tiếp truyền đạt, trao đổi 6 chuyên đề trọng tâm. Nội dung tập trung vào triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và các quy định của Luật Hoạt động chữ thập đỏ; định hướng đổi mới hoạt động nhân đạo, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội.

Các học viên cũng được hướng dẫn nghiệp vụ phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa; quy trình cấp phát hàng cứu trợ; xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường; đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

300 học viên được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏCác đại biểu, học viên dự lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn, cán bộ Hội có dịp trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, thống nhất cách làm tại cơ sở. Đồng thời, giúp cán bộ Hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành kế hoạch phù hợp với từng địa phương; xác định rõ người, rõ việc, tiến độ và trách nhiệm.

Qua đó, tăng cường kết nối nguồn lực, quản lý công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ từ cơ sở.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên


Minh Thuật - Ngọc Nguyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Học viên Thống Nhất Hoàn cảnh khó khăn tập huấn nghiệp vụ Đại hội đại biểu Cán bộ Nghị quyết Kiến thức Việt nam
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