Cầu nối giữ gìn hạnh phúc gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Xuân Lũng ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình thông qua những mô hình thiết thực, cách làm sáng tạo. Với sự đồng hành bền bỉ, Hội trở thành chiếc cầu nối tin cậy, vững chắc, giúp hàng ngàn phụ nữ xây dựng, vun đắp và giữ gìn mái ấm gia đình hạnh phúc, tiến bộ và văn minh.

Xác định xây dựng gia đình hạnh phúc, nền tảng kinh tế vững vàng là yếu tố quan trọng, Vì vậy, Hội luôn đặt công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững lên hàng đầu, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Lâm Thao. Tính đến thời điểm này, tổng dư nợ vốn vay ủy thác NHCSXH do Hội Phụ nữ quản lý đạt trên 34,5 tỷ đồng, hỗ trợ 496 hộ gia đình vay vốn sinh hoạt tại 18 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm mô hình vườn ươm hoa, cây xanh do phụ nữ khối cơ quan Đảng ủy - UBND - MTTQ Việt Nam xã phát động xây dựng.

Hội đã phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) - Chi nhánh Phú Thọ tổ chức hội nghị tại xã, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp để phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi và phát triển các mô hình kinh tế gia đình liên tục được tổ chức.

Nhờ sự sát sao và đồng hành của Hội, nhiều chị em không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn trở thành những điển hình làm kinh tế giỏi, có thu nhập ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một trong những dấu ấn nổi bật là triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội đã phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế Lead Việt tổ chức chương trình truyền thông “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” cho hơn 130 đại biểu và hội viên. 100% chi hội duy trì vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng mới, cắt tỉa, chăm sóc các tuyến đường hoa phụ nữ tự quản.

Đồng chí Điêu Thị Bảy - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Điểm sáng nổi bật trong 9 tháng đầu năm là Hội đã chủ trì, phối hợp với Chi bộ cơ quan Đảng, UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội ra mắt mô hình “Vườn ươm hoa, cây xanh” tại khuôn viên cơ quan Đảng ủy xã với quy mô trên 800m2, tổng kinh phí huy động xã hội hóa đạt trên 150 triệu đồng.

Mô hình trở thành nơi ươm giống các loại cây, hoa, cung cấp nguồn cây giống cho các thôn triển khai xây dựng nông thôn mới.

Nhiều câu lạc bộ như “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với pháp luật”... được duy trì hiệu quả, trở thành nơi chia sẻ, tháo gỡ các mâu thuẫn gia đình ngay từ khi mới phát sinh.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt chuyên đề, Hội đã tích cực tuyên truyền các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con ngoan, kỹ năng ứng xử giữa các thế hệ trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, Hội còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần sau những giờ lao động vất vả.

Bên cạnh đó, công tác từ thiện nhân đạo luôn được quan tâm với việc vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình yếu thế, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp nhiều mái ấm thêm vững vàng trước những sóng gió của cuộc sống. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu tính nhân văn, Hội LHPN xã Xuân Lũng đã và đang phát huy tốt vai trò “cầu nối” đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với từng gia đình, đồng thời tạo điều kiện để mỗi phụ nữ phát huy năng lực, tự tin khẳng định giá trị bản thân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thu Hà