Chương trình “Ngày hội đỏ 2026” tiếp nhận 50 đơn vị máu

Sáng 29/10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) chi nhánh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Ngày hội đỏ 2026”, với thông điệp “Tea Share – Ươm mầm khát vọng”.

Đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình được tổ chức tại Phú Thọ, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Cán bộ, nhân viên, khách hàng và đối tác của Nam A Bank chi nhánh Phú Thọ tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình “Ngày hội đỏ 2026”.

Chương trình thu hút gần 100 cán bộ, nhân viên, người thân, đối tác và khách hàng của Nam A Bank tham gia. Với tinh thần sẻ chia, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, chương trình đã tiếp nhận 50 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội. Thông qua chương trình, Nam A Bank mong muốn khơi dậy tinh thần sẻ chia, khuyến khích cán bộ, nhân viên, khách hàng và đối tác tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Với thông điệp “Tea Share – Ươm mầm khát vọng”, mỗi giọt máu trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa niềm tin, tình yêu thương và những giá trị nhân văn trong xã hội.

“Ngày hội đỏ” là hoạt động thường niên của Nam A Bank.

“Ngày hội đỏ” là chương trình hiến máu nhân đạo thường niên được Nam A Bank triển khai trên toàn hệ thống, nhằm đóng góp nguồn máu cho ngành y tế, đồng thời xây dựng và lan tỏa văn hóa sẻ chia trong đội ngũ cán bộ, nhân viên cũng như khách hàng, đối tác của ngân hàng.

Lãnh đạo Nam A Bank chi nhánh Phú Thọ tặng hoa tri ân Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tại chương trình “Ngày hội đỏ 2026”.

Có mặt tại Phú Thọ từ năm 2016, Nam A Bank hiện có 8 điểm giao dịch, phục vụ hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Việc duy trì tổ chức “Ngày hội đỏ” tại địa phương thể hiện sự gắn kết của ngân hàng với cộng đồng, đồng thời là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 34 năm thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (21/10/1992 – 21/10/2026).

Bích Liên – Đặng Khánh