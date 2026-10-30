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Thời tiết ngày 30/10: Mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều nơi trên cả nước

Dự báo, ngày 30/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to tại vùng đồng bằng và ven biển. Trung Bộ tiếp tục có mưa, trong khi Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, mưa dông tập trung vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng sớm đến đêm 30/10, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Thời tiết ngày 30/10: Mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều nơi trên cả nước

Ảnh minh họa.

Trong ngày 30/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

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