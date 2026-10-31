Thời tiết ngày 31/10: Bắc Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi

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Dự báo, ngày 31/10, Bắc Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. (Ảnh minh họa: Đ.T)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi.
Trên biển, ngày và đêm 31/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 31/10 tại các khu vực trên cả nước:
Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.
Phía tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.
Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung ở phía nam). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.
Theo nhandan.vn
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