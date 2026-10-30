Phường Thanh Miếu ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

{title}
{publish}
{head}
Chiều 30/10, tại tổ dân phố Thọ Mai, phường Thanh Miếu tổ chức ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).
Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND của UBND phường Thanh Miếu. Trung tâm có Ban Điều hành gồm 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và các thành viên. Trong đó, Trưởng ban là đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường; 2 Phó Trưởng ban gồm: Phó Trưởng Công an phường, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường. Các thành viên là đại diện các phòng, ban chuyên môn, đơn vị của phường và Tổ trưởng Tổ dân phố Thọ Mai.
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại buổi ra mắt Trung tâm.
Trung tâm là địa điểm tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn thực hành kỹ năng về PCCC và CNCH; hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ và biện pháp phòng ngừa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình và tổ dân phố thực hiện các quy định về an toàn PCCC và CNCH.
Bên cạnh đó, Trung tâm có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đối với công tác PCCC và CNCH.
UBND phường Thanh Miếu phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia.
Ngay sau lễ ra mắt Trung tâm, UBND phường Thanh Miếu đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia.
Tình huống giả định là xảy ra cháy trong khu dân cư. Các lực lượng chức năng đã phối hợp nhịp nhàng từ xử lý đám cháy, cứu tài sản, cấp cứu người bị thương, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân và xử lý hậu quả vụ cháy.
Ngọc Anh
baophutho.vn Về xã Vĩnh Tường hôm nay, điều dễ cảm nhận nhất không chỉ là diện mạo khang trang của một miền quê nông thôn mới với những tuyến đường thảm...
Dự báo, ngày 31/10, Bắc Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
baophutho.vn Khói thuốc trong công sở ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ, người dân, đồng thời làm giảm văn minh của môi trường hành chính. Xây dựng...
baophutho.vn Sáng 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và triển khai các quy...
baophutho.vn Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, xã Tiên Lương chú trọng nâng cao chất lượng công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực và...
Dự báo, ngày 30/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to tại vùng đồng bằng và ven biển. Trung Bộ tiếp tục có mưa, trong khi Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày...
baophutho.vn Sáng 29/10, tại thành phố Bắc Ninh, Cụm Hội Nhà báo khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội thảo nghiệp vụ lần...