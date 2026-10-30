Phường Thanh Miếu ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chiều 30/10, tại tổ dân phố Thọ Mai, phường Thanh Miếu tổ chức ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND của UBND phường Thanh Miếu. Trung tâm có Ban Điều hành gồm 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và các thành viên. Trong đó, Trưởng ban là đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường; 2 Phó Trưởng ban gồm: Phó Trưởng Công an phường, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường. Các thành viên là đại diện các phòng, ban chuyên môn, đơn vị của phường và Tổ trưởng Tổ dân phố Thọ Mai.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại buổi ra mắt Trung tâm.

Trung tâm là địa điểm tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn thực hành kỹ năng về PCCC và CNCH; hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ và biện pháp phòng ngừa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình và tổ dân phố thực hiện các quy định về an toàn PCCC và CNCH.

Bên cạnh đó, Trung tâm có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đối với công tác PCCC và CNCH.

UBND phường Thanh Miếu phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia.

Ngay sau lễ ra mắt Trung tâm, UBND phường Thanh Miếu đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia.

Tình huống giả định là xảy ra cháy trong khu dân cư. Các lực lượng chức năng đã phối hợp nhịp nhàng từ xử lý đám cháy, cứu tài sản, cấp cứu người bị thương, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân và xử lý hậu quả vụ cháy.

Ngọc Anh