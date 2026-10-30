Tập huấn phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và triển khai các quy định pháp luật về báo chí

Sáng 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và triển khai các quy định của pháp luật về báo chí năm 2026 cho 350 đại biểu là người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn, cán bộ trực tiếp tham mưu công tác thông tin, báo chí của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường...

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Báo chí số 126/2025/QH15; các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

Bên cạnh đó, các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng về truyền thông chính sách; tiếp xúc, cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn báo chí; tổ chức họp báo; khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông đa phương tiện; nhận diện, xử lý khủng hoảng truyền thông và phối hợp giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững, thực hiện thống nhất các quy định pháp luật về báo chí. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Lê Minh