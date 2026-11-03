Nâng cao ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong công nhân lao động

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc được các cấp Công đoàn tỉnh tích cực triển khai, hướng tới bảo vệ sức khỏe công nhân lao động, xây dựng nếp sống văn minh trong doanh nghiệp.

Do đặc thù sản xuất và bảo vệ sức khoẻ người lao động, các xưởng sản xuất của Công ty Giày Xuchang (xã Tân Sơn) đều đặt biển cấm hút thuốc lá.

Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có nhiều chất gây ung thư, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Việc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc, kể cả hút thuốc thụ động làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch và nhiều bệnh mạn tính khác. Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nicotine là chất gây nghiện, khiến người hút thuốc dễ bị lệ thuộc. Sử dụng thuốc lá lâu dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tim mạch và ung thư. Đáng lo ngại, người không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc cũng đối mặt với những nguy cơ sức khỏe đáng kể.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Nội dung này được lồng ghép vào các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tại các doanh nghiệp, nhà máy, đơn vị sản xuất..., việc PCTHCTL không chỉ dừng ở tuyên truyền mà được cụ thể bằng những quy định trong nội quy lao động. Biển cấm hút thuốc được bố trí tại khu vực sản xuất, phòng làm việc, hành lang và những nơi tập trung đông người. Các tổ công đoàn thường xuyên nhắc nhở, vận động đoàn viên thực hiện, không hút thuốc tại những địa điểm bị cấm.

Điểm đáng ghi nhận là sự thay đổi từ chính người lao động (NLĐ). Khi quy định được thực hiện thường xuyên, có sự giám sát và nhắc nhở của đồng nghiệp, ý thức chấp hành dần trở thành thói quen trong sinh hoạt, làm việc hằng ngày. Anh Nguyễn Văn Hùng - công nhân vận hành máy tại Khu công nghiệp Thụy Vân chia sẻ: “Trước đây, giờ giải lao đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi khói thuốc lá, rất ngột ngạt. Từ khi phân xưởng treo biển cấm và gỡ bỏ gạt tàn ở các góc hành lang, không khí trong lành hơn hẳn. Anh em hút thuốc cũng tự giác hơn, không còn tình trạng nhả khói bừa bãi ảnh hưởng đến người xung quanh”.

Theo ông Lê Văn Trí - Phó Trưởng ban Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc không chỉ bảo vệ sức khỏe NLĐ, mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh, nâng cao năng suất, giảm nguy cơ cháy nổ tại doanh nghiệp. Khi công đoàn cơ sở đưa nội dung này vào văn hóa doanh nghiệp, NLĐ sẽ nâng cao ý thức tự giác thực hiện.

Cùng với vận động không hút thuốc lá truyền thống, các cấp Công đoàn chú trọng tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhất là đối với lao động trẻ. Thông qua sinh hoạt công đoàn, truyền thông trực quan và các nền tảng số, thông điệp PCTHCTL được chuyển tải gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

Để duy trì hiệu quả, việc xây dựng nơi làm việc không khói thuốc cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động. Bên cạnh quy định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, doanh nghiệp cần quan tâm hỗ trợ NLĐ có nhu cầu cai thuốc lá, tạo điều kiện để họ thay đổi thói quen. Với vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và NLĐ, tổ chức công đoàn góp phần đưa mục tiêu nơi làm việc không khói thuốc trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực, vì sức khỏe và sự an toàn của NLĐ.

Ngọc Tuấn