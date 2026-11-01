Thời tiết ngày 1/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa vào chiều tối

Dự báo, ngày 1/11, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C. Ảnh: Thành Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày đầu tiên của tháng 11, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo, đêm 1/11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến ít mưa, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai (2/11), mưa xuất hiện rải rác.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết có mưa rào vài nơi. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác vào chiều và tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm nay, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, tiếp tục có mưa dông.

Trong các cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Các phương tiện cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng nguy hiểm khi di chuyển và hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/11 tại các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn