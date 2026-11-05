Cải cách hành chính ở Hiền Lương

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân, xã Hiền Lương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS), siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Từ những chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành đến đưa công nghệ vào giải quyết công việc hằng ngày, địa phương từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiền Lương hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số, thực hiện các bước giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Trong tổ chức thực hiện, UBND xã luôn chú trọng cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ của cấp trên thành kế hoạch và giải pháp sát với tình hình thực tế địa phương. Xã tập trung rà soát quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC; kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường trách nhiệm giải trình, chấn chỉnh biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu; gắn CCHC với phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân. Điểm nổi bật trong tổ chức thực hiện là việc xã chủ động kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Sau sắp xếp, bộ máy chính quyền xã được tổ chức lại với các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công và các đơn vị sự nghiệp; số trường học và số thôn đều giảm đáng kể. Đây là quá trình sắp xếp lại đội ngũ, phân công lại nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Việc bố trí công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đúng chuyên môn nghiệp vụ, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và camera giám sát đã tạo nên không gian làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

Để tạo hiệu quả trong hoạt động, xã triển khai thiết bị AI Kiosk GOV hỗ trợ người dân tra cứu, hướng dẫn thực hiện TTHC; ra mắt ứng dụng Zalo Mini App “xã Hiền Lương số” tạo thêm kênh tương tác trực tuyến giữa chính quyền và người dân; thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ toàn trình. Những giải pháp này không chỉ phù hợp xu thế mà còn xuất phát từ thực tiễn khi nhiều người dân, nhất là người cao tuổi còn gặp khó khăn trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Hồng Thao - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: “Cốt lõi của CCHC không chỉ là đổi mới phương thức quản lý hay hiện đại hóa quy trình giải quyết thủ tục, mà quan trọng hơn là xây dựng một bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi trở thành công cụ thiết thực, dễ tiếp cận và thuận tiện với mọi người dân. Dù trực tiếp đến trụ sở được cán bộ hướng dẫn hay thực hiện thủ tục trực tuyến ngay tại nhà, người dân đều phải được phục vụ bình đẳng, kịp thời và minh bạch. Đích đến của CCHC là giảm tối đa thời gian, chi phí, số lần đi lại; loại bỏ những khâu trung gian không cần thiết, để mỗi hồ sơ được giải quyết đúng quy trình, đúng thời hạn và mỗi người dân thực sự cảm nhận được lợi ích từ những đổi mới của chính quyền”.

Những chuyển biến trong CCHC ở xã Hiền Lương được thể hiện rõ qua kết quả giải quyết TTHC và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Năm 2026, xã rà soát nhiều TTHC, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số TTHC như lĩnh vực hộ tịch, bảo trợ xã hội xuống còn 1 hoặc 3 ngày làm việc. Tính đến ngày 28/10, tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt trên 4.800 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,74%; tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,87%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Đáng chú ý, 100% văn bản đến và đi (trừ văn bản mật) được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tỷ lệ ký số đạt trên 95%; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%. Cùng với đó, xã chú trọng xây dựng đội ngũ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức theo quý, gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ Nhân dân, đã tạo động lực thi đua lành mạnh trong thực thi công vụ. Mức độ hài lòng của người dân theo kết quả đánh giá được ghi nhận đạt 100%.

Thời gian tới, xã Hiền Lương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kiểm tra, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, duy trì số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC đúng hạn. Đồng thời, phối hợp tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, quy trình và đẩy mạnh làm sạch dữ liệu, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Anh Thơ