Thắm tình đoàn kết trong Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Diều Bồ, xã Cao Sơn

Ngày 6/11, các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tới dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Diều Bồ, xã Cao Sơn. Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo Nhân dân thôn Diều Bồ.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Hồng Nhung tặng hoa và quà cho Ban Công tác Mặt trận thôn Diều Bồ.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Thôn Diều Bồ hiện có 269 hộ dân. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Nhân dân trong thôn tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39 triệu đồng/người. Toàn thôn còn 68 hộ nghèo, chiếm 25,2% và 80 hộ cận nghèo, chiếm 29,7%.

Cùng với phát triển kinh tế, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Trong năm 2026, thôn tổ chức 3 đợt ra quân vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ xóm với trên 500 lượt người tham gia; tổ chức 3 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút trên 500 lượt người; biểu dương 23 hộ gia đình, cá nhân có đóng góp tích cực trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tại khu dân cư.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự được chú trọng. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được triển khai thiết thực, hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự tại khu dân cư cơ bản ổn định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Diều Bồ đạt được trong năm 2026.

Đồng chí cho rằng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của thôn còn ở mức cao, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Nhân dân địa phương cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Cao Sơn và Ban Công tác Mặt trận thôn Diều Bồ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng gia đình, người dân; nâng cao kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, gắn xây dựng đời sống văn hóa với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò tự quản, hòa giải ngay từ cơ sở, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Hồng Nhung trao 10 suất quà từ Quỹ “Vì người nghèo” tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng khu dân cư thôn Diều Bồ và trao 10 suất quà từ Quỹ “Vì người nghèo” tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo Sở Tư pháp trao hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 cho khu dân cư thôn Diều Bồ. Ủy ban MTTQ xã Cao Sơn trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Cao Sơn tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Ủy ban MTTQ xã Cao Sơn trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn Diều Bồ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Diều Bồ.

Bà con các dân tộc thôn Diều Bồ trong trang phục truyền thống dự ngày hội.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn Diều Bồ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Năm 2027, thôn tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật và chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hồng Duyên