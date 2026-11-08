Dấu ấn công tác dân số ở phường Thống Nhất

Với phương châm gần dân, sát dân, phường Thống Nhất chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên dân số, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Từ những việc làm cụ thể tại từng tổ dân phố, chính sách dân số từng bước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đưa chính sách dân số đến từng gia đình

Gần 30 năm gắn bó với công tác dân số, bà Nguyễn Thị Mùi, cộng tác viên dân số tổ 14, phường Thống Nhất quen thuộc với nhiều hộ gia đình trên địa bàn. Được giao phụ trách gần 500 hộ, bà luôn chủ động cập nhật biến động dân cư, nắm bắt tình hình từng gia đình để kịp thời tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách dân số và chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ dừng lại ở việc thống kê, cập nhật thông tin, bà Mùi thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế tuyên truyền, vận động các gia đình tham gia khám sàng lọc, tiêm chủng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Với những gia đình có người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, bà đặc biệt nắm bắt nhu cầu chăm sóc sức khỏe để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Mùi chia sẻ: “Làm công tác dân số phải thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng gia đình thì việc tuyên truyền mới đạt hiệu quả. Có những nội dung phải giải thích nhiều lần, kiên trì vận động để người dân hiểu và tự giác thực hiện. Niềm vui của chúng tôi là khi bà con quan tâm hơn đến sức khỏe, chủ động tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại địa phương”.

Với quy mô dân số trên 22.000 người, phường Thống Nhất hiện có 4 cán bộ chuyên trách dân số và 16 cộng tác viên tại các tổ dân phố. Đây là lực lượng nòng cốt phối hợp với cán bộ Trạm Y tế và các tổ chức đoàn thể đưa chính sách dân số đến từng tổ dân phố. Cùng với tuyên truyền trực tiếp, đội ngũ cán bộ dân số còn tận dụng các nhóm Zalo cộng đồng, hệ thống loa truyền thanh và các buổi sinh hoạt tổ dân phố để phổ biến kiến thức về bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số.

Cán bộ chuyên trách công tác dân số phường trao đổi nhiệm vụ chuyên môn.

Chị Nguyễn Thị Hiền, cán bộ chuyên trách dân số phường Thống Nhất cho biết: “Chúng tôi xác định muốn công tác dân số đạt hiệu quả phải phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở. Thời gian tới, phường tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng cung cấp thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và thực hiện chính sách dân số”.

Tập trung nâng cao chất lượng dân số

Cùng với đổi mới công tác tuyên truyền, Trạm Y tế phường chủ động tham mưu UBND phường triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình y tế theo hướng dẫn chuyên môn. Công tác phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình, các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố và trường học được duy trì thường xuyên, tập trung vào phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng, khám sức khỏe toàn dân, y tế học đường, chăm sóc người cao tuổi, bảo đảm an toàn thực phẩm và chuyển đổi số.

Trạm Y tế duy trì chế độ trực chuyên môn 24/24 giờ, bảo đảm tiếp nhận, xử trí ban đầu và chuyển tuyến kịp thời đối với những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn.

Đáng chú ý, hoạt động khám sức khỏe, sàng lọc được triển khai theo từng nhóm đối tượng, ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm có nguy cơ. Toàn phường ghi nhận 9.541 lượt khám, sàng lọc và chăm sóc sức khỏe; 1.158 lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 5.976 lượt sàng lọc bệnh không lây nhiễm. Có 418 người cao tuổi được khám sức khỏe, trong đó riêng đợt tháng 10 có 313 người được khám và lập hồ sơ theo dõi bệnh mạn tính.

Cán bộ Trạm Y tế phường Thống Nhất khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tiếp tục được quan tâm. Toàn phường có 534 lượt khám thai, 1.210 lượt trẻ được khám, sàng lọc trước tiêm chủng; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ dự kiến đạt 97,17% (172/177 trẻ). 100% học sinh được tổ chức khám sức khỏe; 245 người tham gia đợt khám sức khỏe toàn dân lần thứ nhất. Đặc biệt, 12/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành được làm sạch, chuẩn hóa, đạt 100%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thông tin sức khỏe người dân.

Từ những cộng tác viên dân số bền bỉ với địa bàn đến đội ngũ cán bộ y tế tận tâm, công tác dân số phường Thống Nhất đang từng bước chuyển từ chú trọng quy mô sang nâng cao chất lượng dân số, gắn với chăm sóc sức khỏe toàn diện ở mọi lứa tuổi. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu chuyên môn mà còn được vun đắp từ sự thay đổi trong nhận thức, hành động của mỗi gia đình, mỗi người dân, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Đinh Thắng