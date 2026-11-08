Xóm Chiềng Vang lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư giàu bản sắc văn hóa

Ngày 8/11, xóm Chiềng Vang, xã Mường Vang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Dự và chung vui với cán bộ, Nhân dân có đồng chí Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân xóm Chiềng Vang.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Pháp luật Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại khu dân cư trong năm 2026.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam cho xóm Chiềng Vang.

Xóm Chiềng Vang được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xóm Chiềng Vang 1 và Chiềng Vang 2. Hiện nay, khu dân cư có 345 hộ, 1.669 nhân khẩu.

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quan tâm của chính quyền địa phương và hướng dẫn của Ủy ban MTTQ xã, Ban Công tác Mặt trận xóm đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Mường Vang tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Trong phát triển kinh tế, người dân chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi, trồng cây lấy hạt và các hoạt động sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, đời sống vật chất từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng/năm.

Toàn xóm hiện có 277 hộ khá, chiếm 80%; 59 hộ cận nghèo và 9 hộ nghèo. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì, lan tỏa. Năm 2026, xóm có 318/345 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 92%.

Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa được quan tâm. Việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Các quy ước của khu dân cư được người dân nghiêm túc thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo trao 20 suất quà tặng gia đình chính sách xóm Chiềng Vang.

Địa phương chú trọng xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Các chi hội duy trì hoạt động tự quản về vệ sinh môi trường, định kỳ tổ chức thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa và cây xanh tại các tuyến đường. 100% hộ dân được sử dụng nước sạch.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự cũng được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần củng cố tình đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, văn minh.

Lãnh đạo UBND xã Mường Vang trao Bằng công nhận "Xóm văn hóa" năm 2026 cho xóm Chiềng Vang.

Lãnh đạo UBND xã Mường Vang trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân xóm Chiềng Vang đạt được trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xóm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố khối đoàn kết; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Chi bộ xóm Chiềng Vang tặng quà các dòng họ hiếu học.

Ban Công tác Mặt trận xóm Chiềng Vang tặng quà các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Chi bộ xóm Chiềng Vang biểu dương, tặng quà các gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi.

Đồng thời, xóm quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, phát huy truyền thống tương thân tương ái, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các tiết mục văn nghệ do người dân xóm Chiềng Vang biểu diễn mang đến không khí sôi nổi trong ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng ngày hội, trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn. Lãnh đạo UBND xã Mường Vang trao Bằng công nhận danh hiệu “Xóm văn hóa” cho xóm Chiềng Vang và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ban Công tác Mặt trận và Chi bộ xóm cũng trao quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu, dòng họ học tập, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi và học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Mạnh Hùng