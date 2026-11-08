Miền Bắc rét diện rộng, miền Trung mưa lớn

Từ ngày 9-11, miền Bắc chuyển rét diện rộng, Hà Nội có nơi xuống 16-18 độ C. Miền Trung có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn từ đêm 8 đến đêm 11-11.

Từ tối 8 đến chiều 9-11, Hà Nội mưa, có nơi mưa to, thời tiết chuyển rét từ ngày 9-11. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, tối và đêm 8-11, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh ảnh hưởng đến Hà Nội. Do vậy, từ tối 8 đến chiều 9-11, thành phố có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Lượng mưa đêm 8 và ngày 9-11 ở khu vực trung tâm, phía Nam và phía Tây phổ biến 10-20mm, phía Bắc 5-15mm. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 9-11, Hà Nội chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất đêm 8 và ngày 9-11 ở khu vực trung tâm, phía Nam thành phố phổ biến 18-20 độ C; Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh 17-19 độ C; các địa bàn Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai 16-18 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở trung tâm 23-25 độ C, các khu vực còn lại 22-24 độ C.

Đêm 9 và ngày 10-11, Hà Nội không mưa, ngày nắng hanh, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở trung tâm và phía Nam thành phố 17-19 độ C, phía Bắc và phía Tây 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ 21-24 độ C.

Những ngày tiếp theo, Hà Nội có lúc hửng nắng, đêm và sáng trời lạnh, có hôm trời rét. Riêng đêm 12 và ngày 13-11 có mưa rào rải rác.

Về các khu vực khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, chiều tối và tối 8-11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm 8-11, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9-11. Nhiệt độ thấp nhất đêm 8 và ngày 9-11 phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Đến đêm 9 và ngày 10-11, nhiệt độ tiếp tục giảm, phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Từ chiều tối 8 đến ngày 9-11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Khoảng đêm 8 đến đêm 11-11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ tối và đêm 8-11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao 2-4m. Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh tương tự, sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 9-11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

https://hanoimoi.vn/mien-bac-ret-dien-rong-mien-trung-mua-lon-1764922.html

Theo hanoimoi.vn