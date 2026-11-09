Xã hội
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Đại Đình - vùng quê đổi mới

Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, cấp ủy, chính quyền xã Đại Đình đã chủ động đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành, linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dựng môi trường thuận lợi để phát huy tối đa nội lực. Đồng hành cùng bộ máy quản lý, người dân trong xã đã nhạy bén chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế vườn, cây dược liệu và du lịch mang đậm bản sắc. Khi ý Đảng hợp lòng dân, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm đã và đang biến những tiềm năng của địa phương thành nguồn lực phát triển, từng bước khẳng định vị thế một vùng quê đổi mới.

Đại Đình - vùng quê đổi mới

Lễ hội Tây Thiên diễn ra trang nghiêm và rực rỡ sắc màu tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên (xã Đại Đình). Nhân dân và du khách thập phương nô nức tham gia đoàn rước kiệu, dâng hương tưởng niệm Quốc mẫu Tây Thiên, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đại Đình - vùng quê đổi mới

Xã Đại Đình chú trọng đầu tư, hoàn thiện cơ sở dịch vụ du lịch đồng bộ. Đây là bước đi chiến lược giúp địa phương phát huy tiềm năng vùng đệm Tam Đảo, kết nối không gian tâm linh - sinh thái bền vững.

Đại Đình - vùng quê đổi mới

Hệ thống y tế cơ sở ngày càng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đại Đình - vùng quê đổi mới

Mô hình nuôi dúi má đào tại thôn Trại Mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở hướng giúp người dân vươn lên làm giàu.

Đại Đình - vùng quê đổi mới

Nhiều hộ mạnh dạn đưa cây ba kích vào trồng, mang lại nguồn thu ổn định.

Đại Đình - vùng quê đổi mới

Phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển.

Đại Đình - vùng quê đổi mới

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại Đình - vùng quê đổi mới

Xã khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân.

Hồng Trung


Hồng Trung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng Tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế vườn Chính quyền Môi trường Điều hành Tinh thần Nguồn lực Lãnh đạo Quản lý
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